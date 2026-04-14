Más de 33.000 contribuyentes de Cuenca podrán beneficiarse de deducciones autonómicas en la Renta 2025

Campaña para acercar las deducciones fiscales

La directora general de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor, y el delegado provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Cuenca, Ramón Pérez Tornero, han presentado la campaña informativa de la Renta 2025, que arrancó el pasado 8 de abril. Bajo el lema “Conoce tus beneficios fiscales”, la iniciativa busca informar a la ciudadanía sobre las deducciones disponibles en el tramo autonómico del IRPF.

En la provincia de Cuenca, se estima que 33.111 contribuyentes podrán acogerse a estas ventajas fiscales, con un impacto económico de 14,4 millones de euros.

Vivienda y jóvenes, entre las prioridades

Del total de beneficiarios, 2.754 contribuyentes podrán aplicar deducciones vinculadas a la vivienda, con un impacto de 1,68 millones de euros. Entre las principales novedades destaca una deducción del 15% por aportaciones a cuentas vivienda, dirigida especialmente a menores de 36 años.

Además, se incrementa la deducción por alquiler de vivienda habitual hasta los 500 euros y se amplía a nuevos colectivos como familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad.

Nuevas deducciones y medidas sociales

La campaña incorpora también una nueva deducción del 30% de los gastos veterinarios y de vacunación de perros de asistencia para personas con discapacidad, con un máximo de 100 euros.

Estas medidas se suman a otras ya existentes relacionadas con el nacimiento o adopción de hijos, el cuidado de mayores, gastos educativos o la adquisición de vivienda habitual, entre otras.

Fiscalidad clave frente a la despoblación

Las deducciones vinculadas al reto demográfico tendrán especial relevancia en Cuenca, donde 15.609 contribuyentes podrán beneficiarse de estas medidas, con un impacto de más de 10 millones de euros.

Entre ellas se incluyen deducciones de hasta el 25% de la cuota autonómica para residentes en zonas despobladas, incentivos para la adquisición o rehabilitación de vivienda y ayudas por traslado laboral a estos municipios.

Apoyo a empresas y compromiso fiscal

La política fiscal regional mantiene también incentivos a la actividad empresarial, con deducciones por inversión en sociedades y donaciones con fines sociales, culturales o de cooperación.

Desde el Gobierno regional han subrayado que estas medidas buscan reducir la carga fiscal, fomentar el acceso a la vivienda y contribuir a fijar población en el medio rural, consolidando una política fiscal “útil y adaptada a la realidad de Castilla-La Mancha”.