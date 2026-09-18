Martínez Chana inaugura en Leganiel el nuevo auditorio municipal que servirá de espacio multifuncional

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha inaugurado este jueves el nuevo Auditorio Municipal de Leganiel, una infraestructura que permitirá al municipio contar con un espacio multifuncional para acoger celebraciones, actos y actividades a lo largo de todo el año y en el que la institución provincial ha invertido 130.000 euros.

En el acto han participado también la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández; el delegado provincial de Agricultura, Rodrigo Fernández; la diputada de Servicios Sociales, Eva García; el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, y el párroco de la localidad, don Ángel, que han sido recibidos por el alcalde de Leganiel, Ángel Fernández.

Martínez Chana ha puesto en valor la iniciativa del alcalde y su equipo para hacer realidad este proyecto, que, a su juicio, “es plenamente acertada” porque permitirá que los vecinos de Leganiel dispongan de “un lugar de reunión y un lugar de acogimiento” ante cualquier celebración, acto o evento. El presidente ha subrayado que se trata de una infraestructura que “va a cumplir y va a cubrir sobradamente esas demandas ciudadanas” y ha destacado que en su ejecución han participado distintas administraciones, con una inversión de 130.000 euros por parte de la Diputación a través de dos ayudas.

El presidente ha señalado que esta actuación es un ejemplo de la “alineación institucional” que está permitiendo que las inversiones lleguen a los municipios de la provincia y ha destacado la colaboración entre el Ayuntamiento de Leganiel, la Diputación de Cuenca, la Junta de Comunidades y el resto de administraciones implicadas para hacer posible una infraestructura que responde a una necesidad importante del municipio.

Por su parte, el alcalde de Leganiel, Ángel Fernández, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de un proyecto que, según ha señalado, permitirá al municipio disponer de un espacio para “infinidad de cosas que nos hacen falta”. Fernández ha explicado que el edificio tendrá un papel importante en la celebración de los festejos, pero también permitirá acoger actividades durante todo el año, desde los Reyes en Navidad hasta diferentes actos durante el verano.

El primer edil ha destacado además el respaldo recibido por parte de la Diputación de Cuenca desde el inicio del proyecto. “Cuando yo presenté el proyecto de la Diputación, Álvaro se puso manos a la obra y hemos tenido un apoyo muy grande”, ha señalado.

El nuevo auditorio ocupa una superficie construida de 348 metros cuadrados y sustituye al antiguo almacén municipal, un inmueble que se encontraba en estado ruinoso y que ha sido demolido para dar paso a una nueva construcción. La actuación ha contado con un presupuesto superior a los 218.000 euros, de los que la Diputación de Cuenca ha aportado 130.000 euros, 80.000 euros para la sustitución del antiguo edificio y otros 50.000 euros correspondientes a la segunda fase de la nave.

La nueva infraestructura está concebida como un espacio multifuncional que, además de servir para el almacenamiento de maquinaria, herramientas y materiales municipales, podrá acoger exposiciones, celebraciones y actividades abiertas a los vecinos. El objetivo es que el edificio tenga un uso continuado y se convierta en un nuevo punto de encuentro para el municipio.

Martínez Chana ha incidido en que la puesta en marcha de este espacio demuestra la importancia de que las inversiones públicas respondan a las necesidades concretas de los municipios y ha reiterado el compromiso de la Diputación con las localidades de menor tamaño. “Lo importante de estas inversiones no es únicamente la cantidad económica, sino su utilidad”, ha señalado, destacando que la nueva infraestructura permitirá a Leganiel disponer de un espacio propio para sus vecinos y para las actividades que se desarrollan a lo largo del año.

El presidente de la Diputación ha aprovechado además su visita para felicitar a los vecinos de Leganiel con motivo de sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Luz y desearles que disfruten de estos días de encuentro y convivencia.