MUJERES EMPRESARIAS

Maribel Chana lleva la representación empresarial de Cuenca al IV Foro de Mujeres Empresarias de CECAM

La responsable de Chanagar participó en Guadalajara en una mesa sobre liderazgo femenino, donde abordó los retos del emprendimiento, la captación de talento y el absentismo laboral.

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

Maribel Chana lleva la representación empresarial de Cuenca al IV Foro de Mujeres Empresarias de CECAM
Maribel Chana lleva la representación empresarial de Cuenca al IV Foro de Mujeres Empresarias de CECAM | CEOE CEPYME Cuenca

La empresaria conquense Maribel Chana ha participado en el IV Foro de Mujeres Empresarias de Castilla-La Mancha, organizado por CECAM en Guadalajara. La responsable de Chanagar representó al tejido empresarial femenino de la provincia en una jornada que reunió a más de un centenar de profesionales de toda la región.

Chana intervino en la mesa redonda “Mujeres y Liderazgo Empresarial”, donde explicó las razones que la llevaron a emprender y las dificultades encontradas durante su trayectoria al frente de una compañía vinculada al sector primario y a la logística. También defendió la capacidad de las mujeres para dirigir y consolidar proyectos empresariales.

Durante el debate se abordaron algunos de los principales problemas que afrontan actualmente las empresas, como el absentismo laboral y las dificultades para atraer y retener talento. En la mesa participaron también Sara Cano, directora de marketing de El Conchel Original Food; Noelia Sierra, formadora y conferenciante; e Irene Inés Veda, CEO de MIZU.

El foro contó además con representantes de CECAM y del Gobierno regional, así como con una ponencia sobre transformación digital y liderazgo consciente impartida por la consultora Mónica Aguilar.

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