La IV Marcha Hermanos Herrada aspira a reunir a un millar de ciclistas

La IV Marcha Cicloturista Hermanos Herrada se celebrará el próximo 3 de octubre con el objetivo de alcanzar entre 900 y 1.000 participantes. La organización ha confirmado que ya se han superado los 650 inscritos y confía en consolidar una prueba que ya es la segunda marcha cicloturista con mayor participación de Castilla-La Mancha y una de las quince más numerosas de España.

El recorrido contará con 119,5 kilómetros y cerca de 1.900 metros de desnivel acumulado, atravesando algunos de los principales parajes de la Serranía de Cuenca, como el embalse de La Toba, Las Majadas, Villalba de la Sierra o la Ciudad Encantada. El programa comenzará un día antes con la apertura de la feria del participante, una marcha solidaria junto a Amiab y una charla-coloquio dedicada al ciclismo.

Los hermanos José y Jesús Herrada han destacado que el crecimiento de la prueba no hará perder su carácter familiar. Aunque este año se ha ampliado el límite hasta los 1.000 participantes, consideran que esa cifra podría convertirse en el tope definitivo para mantener la calidad de la organización y el ambiente que caracteriza a la marcha.

Durante la presentación, las administraciones respaldaron el impacto deportivo, turístico y económico del evento. La Junta de Castilla-La Mancha destacó el papel del cicloturismo como herramienta de promoción del territorio, mientras que la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca subrayaron la capacidad de la marcha para dinamizar la Serranía y consolidarse como una de las grandes citas deportivas del calendario provincial.