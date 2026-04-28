La Junta impulsa en El Hito una inversión de 427.000 euros para potenciar el turismo sostenible

Impulso al turismo rural

El Gobierno de Castilla-La Mancha está invirtiendo 427.600 euros en El Hito a través del Plan de Sostenibilidad Turística de ADESIMAN, con el objetivo de reforzar el turismo de naturaleza, mejorar la acogida de visitantes y dinamizar el municipio.

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha visitado la localidad junto al alcalde, José Esteban Pérez, para conocer el avance de las distintas actuaciones en marcha.

Nuevas infraestructuras turísticas

Entre los proyectos más destacados se encuentra la construcción de un estacionamiento de autocaravanas, que se complementará con un parque infantil y una zona de recreo, creando un nuevo espacio tanto para turistas como para vecinos.

También se incluye la puesta en valor del Museo de la Laguna, ubicado en el Ayuntamiento, como recurso cultural del municipio.

Un modelo de desarrollo sostenible

López ha subrayado que estas inversiones “demuestran que el Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por los pueblos con hechos, con proyectos concretos y con recursos que mejoran los servicios, generan oportunidades y ayudan a fijar población”.

En esta línea, ha destacado que El Hito es un enclave estratégico dentro del plan por su entorno natural, su laguna y su potencial para el turismo activo.

Cuatro actuaciones principales en El Hito

El plan contempla en la localidad cuatro grandes intervenciones: la creación de un aparcamiento disuasorio y área de recepción de visitantes, la homologación del sendero entre Saelices, Segóbriga, El Hito, Almonacid y Puebla de Almenara para senderismo y ciclismo, la digitalización del Museo de la Laguna con wifi municipal y el área de autocaravanas.

Valoración municipal

El alcalde, José Esteban Pérez, ha agradecido el apoyo institucional y ha señalado que estos proyectos suponen una oportunidad para dinamizar El Hito, mejorar su imagen y ofrecer nuevos servicios a vecinos y visitantes durante todo el año.

Un plan comarcal de 3,78 millones

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de ADESIMAN cuenta con una inversión global de 3,78 millones de euros para la Sierra y Mancha Conquense.

Inversiones en el territorio

Además de El Hito, el programa incluye actuaciones en otros municipios como Valverde del Júcar, Uclés, Horcajo o Valeria, así como en la Ruta del Vino D.O. Uclés, el entorno del pantano de Alarcón y el Camino de Santiago entre Fuentenava de Jábaga y Uclés.

Financiación europea

El proyecto está financiado con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en colaboración entre el Gobierno de España, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Cuenca, ADESIMAN y los ayuntamientos implicados.