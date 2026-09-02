Juan Manuel Castejón: «Queremos que las fiestas se vivan en la calle y estén abiertas a todo el mundo»

Tarancón ultima los preparativos para sus fiestas en honor a la Virgen de Riánsares con una programación que supera las 120 actividades y que tendrá nuevamente en la participación de las peñas y los actos tradicionales algunos de sus principales pilares. El concejal de Festejos, Juventud y Tradiciones, Juan Manuel Castejón, ha explicado en Onda Cero Cuenca que el objetivo es conseguir unas celebraciones “hechas para el pueblo y del pueblo” y que se desarrollen fundamentalmente en las calles.

Tras un pregón que reunió a más de 2.500 personas, el recinto ferial abrirá el día 5 con el encendido de luces y el concierto de Tamara junto a la banda de música. El día 7 llegará uno de los momentos más esperados con el lanzamiento del cohete y el tradicional Galopeo, antes de celebrar el día 8 la jornada dedicada a la patrona. Entre los actos previstos destaca una ofrenda en la que se utilizarán más de 6.500 claveles rojos para formar el manto de la Virgen. Los guisos tradicionales y el desfile de carrozas completarán algunas de las jornadas con mayor arraigo popular.

La programación musical contará con Celtas Cortos, Marta Santos, La Pegatina y Álvaro de Luna, dentro de una oferta diseñada para llegar a diferentes generaciones. Los conciertos de pago mantendrán además su vertiente solidaria: el Ayuntamiento asume su coste y destina la recaudación a asociaciones asistenciales que trabajan en Tarancón y su comarca. Otras iniciativas festivas recaudarán fondos para entidades sociales, Cáritas o colectivos vinculados a la lucha contra el cáncer.

Las peñas volverán a tener un papel fundamental. Castejón asegura que tanto su número como el de carpas ha aumentado durante los últimos años y que actualmente existen incluso tres carpas en lista de espera para incorporarse al recinto. El dispositivo de seguridad también se reforzará durante las jornadas de mayor afluencia con más Policía Local y Guardia Civil, presencia de otros cuerpos, seguridad privada, cámaras de vigilancia, una UVI móvil y asistencia sanitaria. Una afluencia que ya comienza a sentirse: según el concejal, los alojamientos de Tarancón han trasladado al Ayuntamiento que su capacidad está completa y numerosos restaurantes tienen también llenas sus reservas para los días principales.