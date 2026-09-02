Javi Beas, el conquense de 15 años que da el salto a la estructura de la selección española de voleibol

El voleibol conquense continúa viendo crecer a una de sus jóvenes promesas. Javi Beas, con solo 15 años, afronta una nueva etapa dentro de la estructura de la selección española después de un verano en el que ha disputado en Doha su primer Campeonato del Mundo con España.

Beas reconoce en Onda Cero Cuenca sentirse “súper contento y súper orgulloso” ante este nuevo desafío, al que llega con la ventaja de conocer ya a buena parte de sus compañeros por las anteriores concentraciones y por la experiencia mundialista. El cambio supondrá una mayor exigencia deportiva y también compaginar los entrenamientos con sus estudios, aunque el joven conquense mantiene claro su objetivo de continuar creciendo dentro del voleibol nacional.

Su estreno internacional ha llegado directamente en un Mundial. España se enfrentó durante el campeonato a selecciones como Turquía, Bulgaria, Egipto o Francia, en una competición cuyo nivel sorprendió al conquense. “De jugar aquí a jugar en Doha es muy chocante”, reconoce Beas, que considera que el combinado español tenía capacidad para competir contra cualquiera y destaca el encuentro frente a Francia como uno de sus mejores partidos.

El joven líbero tampoco quiere perder su vínculo con Cuenca. Hasta ahora había llegado a competir, pese a su edad, en categorías cadete, juvenil y también con el equipo sénior, y espera seguir defendiendo los colores conquenses en las competiciones en las que pueda participar. De hecho, antes de pensar en grandes títulos internacionales, Beas se marca un primer objetivo: “Ganar un Campeonato de España con Cuenca y después, con la selección, intentar llegar a lo más alto”.