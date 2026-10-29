Jairo Cárcaba: «Conquense y Castellón son probablemente los dos equipos que más marcaron mi carrera»

Jairo Cárcaba vivirá con sentimientos encontrados el duelo entre Conquense y Castellón, dos clubes que, según reconoce, “probablemente sean los dos equipos que más marcaron” su carrera. Llegó a Cuenca en 2018, firmó diez goles durante la primera vuelta y acabó aceptando una oferta del conjunto albinegro que califica como “irrechazable”. Años después regresó a la Balompédica porque sentía que había dejado “cosas pendientes” y terminó siendo protagonista del ascenso a Segunda Federación y de la posterior permanencia.

El delantero destaca también el mérito de aquella plantilla que sostuvo al club en años complicados, incluso con problemas de impagos. A su juicio, mantener “el barco a flote” pudo resultar determinante para que posteriormente llegaran nuevos inversores y el Conquense iniciara su actual crecimiento. Sobre la eliminatoria, considera que el equipo de Rober Gutiérrez deberá evitar un partido abierto ante un Castellón especialmente peligroso en transiciones: espera un Conquense ordenado, con líneas juntas y dispuesto a llevar el encuentro a un terreno más incómodo para su rival.

Cárcaba no se decanta por ninguno de los dos. “Para Cuenca hoy es una fiesta”, señala, y prefiere que “pase el mejor”. A sus 34 años afronta su segunda temporada en el Caudal Deportivo, donde la pasada campaña anotó 24 goles y donde disfruta de volver a jugar cerca de su familia en Asturias. Su intención sigue siendo competir mientras físicamente pueda: “Hasta que el cuerpo aguante voy a seguir jugando y espero que metiendo goles”.