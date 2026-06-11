Invierte en Cuenca respalda la puesta en marcha de la peluquería de Nuria Campos en Belmonte

El proyecto Invierte en Cuenca respalda la puesta en marcha de la Peluquería de Nuria Campos en la localidad de Belmonte con el fin de que pueda consolidarlo.

Desde CEOE CEPYME Cuenca tienen claro que es fundamental el respaldo técnico en estos primeros pasos y han ofrecido su acompañamiento con el fin de tener certezas con la resolución de los trámites.

Como muestra de este respaldo, el técnico de la Oficina de Atención al Inversor de CEOE CEPYME Cuenca, Julián Sorando, se ha desplazado a Belmonte para conocer este negocio y asesorar, en la media de lo posible, a esta emprendedora.

Sorando ha enumerado a Nuria Campos los servicios que ofrece la Confederación de Empresarios de Cuenca y ha puesto a su disposición a los profesionales de los distintos departamentos para informarse de aspectos como ayudas o sobre el cumplimiento de las distintas obligaciones.

Invierte en Cuenca es un proyecto de la Confederación de Empresarios de Cuenca para acompañar a autónomos y pequeñas empresas en estos primeros pasos y poder captar nuevas inversiones, apoyado en el patrocinio de la Diputación Provincial y la colaboración de Globalcaja y Auracar.

Peluquería Nuria Campos

Peluquería Nuria Campos abre sus puertas en Belmonte de la mano de esta emprendedora con el fin de ofrecer el servicio a todos los habitantes del municipio y de la comarca.

Esta peluquera tiene una amplia experiencia en el sector que ofrece en su nuevo establecimiento todo tipo de servicios, desde cortes de pelo y peinados hasta tientes, mechas y tratamientos capilares.

Su idea es cuidar la imagen y el bienestar de sus clientes con un trato cercano y personalizado, con el fin de que cada cliente salta satisfecho y encuentre un ambiente cómodo y acogedor.

Esta peluquería es un nuevo servicio para Belmonte que evita desplazamientos a sus vecinos, dándoles servicios básicos de peluquería con dedicación y profesionalidad.