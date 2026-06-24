Invierte en Cuenca acompaña a Maribel en el proyecto de su mercería en reyes católicos

El proyecto Invierte en Cuenca acompaña a Maribel en su proyecto de mercería en la calle Reyes Católicos con el fin de asesorarle de la mejor manera y consolidar esta empresa.

Maribel es una persona que cuenta ya con más de sesenta años, pero que ha abierto esta mercería con la misma ilusión que una joven emprendedora, apostando por generar su propio puesto de trabajo.

El técnico de la Oficina de Atención al Emprendedor de CEOE CEPYME Cuenca, Julián Sorando, ha visitado este establecimiento con el fin de arropar y respaldar a esta empresaria.

Sorando ha destacado que existen una serie de instrumentos para ayudar a realizar inversiones en su negocio para lo que ha ofrecido el asesoramiento del servicio técnico de la Confederación de Empresarios de Cuenca, además de para cumplir con las obligaciones y trámites que corresponden a cada empresa.

Invierte en Cuenca es una creación de la Confederación de Empresarios de Cuenca que arropa a autónomos y pequeños empresarios en sus primeros pasos, además de captar inversiones de mayor calado, contando con el patrocinio de la Diputación Provincial y la colaboración de Globalcaja y Auracar.

Mercería Maribel

Maribel ha abierto su mercería en la calle Reyes Católicos 48 generando algo más que una tienda, sino un lugar donde ofrece su creatividad entre bobinas de colores y cremalleras.

Esta empresaria ajusta cada prenda con mucho mimo, como si cada puntada llevara un pedacito de vida y confecciona ropa, especialmente para los más pequeños.

En esta tienda se da un servicio completo y especial, pues no solo vende artículos de costura, sino que también ofrece experiencia cercanía y dedicación, llevándose cada cliente, además de su compra, el trato humano y el mejor de los asesoramientos.