SUCESO

Intervienen "vapers" en varios establecimientos de Cuenca

La Guardia Civil ha denunciado a tres varones responsables de infracciones en materia sanitaria y de contrabando

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

La Guardia Civil sanciona la venta de vapers a menores y detecta máquinas sin control de edad en varios municipios de la comarca
La Guardia Civil sanciona la venta de vapers a menores y detecta máquinas sin control de edad en varios municipios de la comarca | Onda Cero Marina Baixa

La Guardia Civil de Cuenca, a través del Destacamento de Fiscal y Frontera de la Comandancia, ha llevado a cabo varias inspecciones en establecimientos de la capital para comprobar que los dispositivos conocidos como "vapers" comercializados cumplen la normativa sanitaria y aduanera vigente.

Como resultado de las actuaciones, han sido identificados tres varones de entre 46 y 49 años, que han sido denunciados por infracciones en materia sanitaria y de contrabando.

Según informa el instituto armado, durante las inspecciones se han intervenido diversos dispositivos susceptibles de liberación de humo (vapeadores), que no cumplían los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Asimismo, los agentes detectaron la comercialización de cigarrillos en unidades sueltas y la ausencia de la autorización requerida por el Comisionado de Tabacos para la venta de estos productos.

Igualmente, fueron retirados de la circulación diversos productos que presentaban incumplimientos relacionados con el etiquetado exigido legalmente.

La Guardia Civil recuerda que la comercialización irregular de estos productos supone un riesgo para la salud pública, especialmente en el caso de los menores de edad y continuará realizando actuaciones de control para prevenir la venta ilegal de productos relacionados con el tabaco y garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria, fiscal y aduanera.

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