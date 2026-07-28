Interior premia a dos conquenses por salvar la vida de dos personas en situaciones de riesgo autolítico

El Ministerio del Interior ha concedido la Medalla al Mérito de la Protección Civil, en su categoría de Bronce con distintivo Rojo, a Miguel Ángel del Olmo Muñoz y Jesús Sintes Puertas por su intervención en dos intentos de suicidio registrados en Cuenca.

Ambos actuaron para evitar que dos personas se lanzaran al vacío, poniendo en riesgo sus propias vidas durante las intervenciones. La subdelegada del Gobierno en Cuenca, M.ª Luz Fernández, ha sido la encargada de entregarles las condecoraciones.

Los reconocimientos forman parte de las 73 distinciones propuestas por la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha para premiar actuaciones destacadas en situaciones de emergencia, prevención o colaboración con el Sistema Nacional de Protección Civil.

Los dos galardonados no pudieron recoger las medallas durante el acto celebrado previamente en Toledo, por lo que la entrega se ha realizado este lunes en Cuenca.

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