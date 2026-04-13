El Hospital Universitario de Cuenca acoge un curso regional sobre alimentación y cuidados neonatales para profesionales de Atención Temprana

Formación especializada en Cuenca

El Hospital Universitario de Cuenca ha sido el escenario de un curso dirigido a profesionales de Atención Temprana de toda la región, centrado en la alimentación y los cuidados neonatales. La actividad ha sido organizada por la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, a través del Centro Base de Cuenca, y se enmarca en la programación de la Escuela de Administración Regional.

La formación ha reunido a especialistas procedentes de las cinco provincias de la comunidad autónoma, con el objetivo de actualizar conocimientos y reforzar la coordinación entre los distintos dispositivos de Atención Temprana.

Abordaje de la alimentación neonatal

El curso, titulado ‘Abordaje de la alimentación: Lactancia y transiciones alimenticias. Acompañando a las familias en la rutina de alimentación’, ha sido impartido por la doctora en Logopedia Belén Ordóñez Miyar, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en cuidados neonatales en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

La ponente cuenta con una amplia trayectoria clínica y académica en el ámbito de la logopedia y la atención neonatal, lo que ha permitido ofrecer una actualización técnica y práctica a los profesionales asistentes.

Un espacio idóneo para la formación

La elección del Hospital Universitario de Cuenca como sede responde a la adecuación de sus instalaciones para este tipo de actividades especializadas, según ha señalado la logopeda del Servicio de Atención Temprana del Centro Base de la Delegación Provincial de Bienestar Social, Ana María Ochando Cerdán.

Coordinación sociosanitaria en Atención Temprana

Esta iniciativa se enmarca además en el protocolo de colaboración entre la Gerencia del Área Integrada de Cuenca del SESCAM y los servicios de Atención Temprana de la Consejería de Bienestar Social, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de trabajo coordinado e impulsar la implantación de un servicio de atención temprana neonatal hospitalaria en el área sanitaria.

Mejora de la atención a la infancia

Con este tipo de actuaciones, el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la mejora de la atención a la infancia y en el fortalecimiento de la coordinación sociosanitaria en el ámbito de la Atención Temprana.