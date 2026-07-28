Gustavo Herrera y Álex Alcira se presentan mostrando ambición en el Conquense

La Unión Balompédica Conquense ha presentado este martes a dos de sus incorporaciones para la temporada 2026-27: el delantero panameño Gustavo Herrera y el lateral izquierdo Álex Alcira. El director deportivo, Nacho, destacó que ambos son “jugadores jóvenes con mucha hambre, ambición y margen de crecimiento”, llamados a aumentar la competitividad de la plantilla.

Herrera, internacional absoluto con Panamá a sus 20 años, afronta en Cuenca su primera experiencia en el fútbol español. El atacante reconoció que llegar a España supone “un salto muy importante” en su carrera y aseguró que quiere aprovechar la oportunidad para seguir creciendo y acercarse de nuevo a la selección absoluta de su país. “Vengo a aportar lo mejor de mí y a aprender mucho”, afirmó.

El atacante también habló de su adaptación tras sus primeros días en Cuenca. Aseguró que se ha encontrado “un grupo muy unido” y que ese ambiente será clave

Herrera reconoció que se trata de un paso importante en su carrera deportiva y una oportunidad para seguir creciendo. “Es un salto muy importante para mí. Estar aquí es algo increíble y quiero aprender mucho para dar un salto importante a la élite”, afirmó. El delantero panameño también admitió que regresar a la selección absoluta de su país es uno de sus grandes objetivos.

Preguntado por las aspiraciones del equipo, el nuevo delantero blanquinegro dejó claro que el objetivo colectivo está por encima de cualquier meta individual. “Primero es el grupo. Hay que trabajar todos unidos para conseguir lo que queremos y luego ya llegarán las cosas en lo personal”, aseguró.

Por su parte, Álex Alcira explicó que las conversaciones con el director deportivo fueron decisivas para acabar fichando por el Conquense. “Hablé con mi representante y con Nacho. Me explicó cómo iban a ser las cosas, el proyecto que tenían y eso fue lo que me hizo venir aquí”, comentó.

El lateral, formado en la cantera del Villarreal y procedente del Castellón B, también reconoció que antes de tomar la decisión consultó con antiguos compañeros que habían pasado por el Conquense. Todos ellos le transmitieron buenas referencias del club y de la ciudad, algo que terminó de convencerle para aceptar la propuesta.

Alcira definió su llegada como un nuevo reto en su carrera, después de varios años en canteras de clubes importantes. “Ahora tengo compañeros mucho más mayores que yo y puedo aprender mucho de ellos”, explicó. Además, aseguró sentirse cómodo tanto como lateral izquierdo como de central, posiciones en las que espera aportar el máximo al equipo.

Con estas dos incorporaciones, el Conquense sigue reforzando una plantilla diseñada para volver a pelear por los puestos altos de la clasificación y aspirar al ansiado ascenso.