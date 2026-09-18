La Guardia Civil refuerza su compromiso con el patrimonio histórico de Cuenca

La Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración de las fiestas de San Mateo 2026. El objetivo principal de este despliegue es garantizar el correcto desarrollo de los festejos y, de forma prioritaria, proteger el rico patrimonio histórico y cultural del casco antiguo de la capital conquense, declarado Patrimonio de la Humanidad.

En este operativo destaca la implicación directa del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). Los agentes de esta especialidad centrarán sus esfuerzos en vigilar el entorno monumental para prevenir actos vandálicos, pintadas o un uso indebido de los espacios públicos protegidos. Su labor resulta fundamental para compaginar la diversión de los ciudadanos con la conservación de la arquitectura histórica de Cuenca.

Esta actuación es el resultado de un intenso trabajo previo materializado en las juntas de seguridad y reuniones de coordinación. En estos encuentros, la Guardia Civil y la Policía Local han diseñado un plan conjunto para delimitar zonas de riesgo, coordinar los accesos y asegurar una presencia policial disuasoria y eficaz en los puntos más sensibles de la ciudad.

El dispositivo no se limitará a los días festivos, una vez concluidas las celebraciones, la Guardia Civil mantendrá las labores de protección y colaborará en las tareas posteriores de inspección y evaluación de daños.

Desde la Guardia Civil se recuerda a vecinos y visitantes la importancia de disfrutar de las fiestas desde la responsabilidad y el civismo. Se insta a la colaboración ciudadana para mantener limpio el entorno y respetar el mobiliario urbano y los monumentos históricos.

Asimismo, ante cualquier conducta incívica o situación de riesgo, se solicita avisar de inmediato a los agentes desplegados en la zona o a través del teléfono de emergencias 062 que está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.