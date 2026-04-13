El Gobierno regional impulsa en Cuenca la I Liga de Debate Escolar con la participación de cuatro centros educativos

Arranca la fase provincial en Cuenca

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Gustavo Martínez, ha inaugurado en Cuenca la primera sesión de la fase provincial de la I Liga de Debate Escolar de Castilla-La Mancha, correspondiente a la categoría de 1º de Bachillerato. En esta jornada han participado el IESO ‘4 de Junio’ de Cañete y el IES ‘Diego Torrente Pérez’ de San Clemente.

El acto se ha celebrado en la Sala Begoña Marlasca de la Biblioteca Municipal de Cuenca, donde Martínez ha destacado el valor educativo de esta iniciativa impulsada por el Gobierno regional.

Formación más allá del aula

El delegado provincial ha subrayado que este proyecto busca enriquecer la formación del alumnado más allá de los contenidos académicos, fomentando competencias como la oratoria, la investigación, la capacidad de reflexión y la argumentación.

Asimismo, ha puesto el acento en la “capacidad de escucha” como uno de los elementos más importantes del debate, ya que permite comprender y respetar los argumentos ajenos, favoreciendo el diálogo y la convivencia.

Competición en varias fases

La I Liga de Debate Escolar es un concurso organizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes dirigido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato de centros sostenidos con fondos públicos. La competición se estructura en una fase provincial y dos fases regionales posteriores —semifinal y final— que se celebrarán en Toledo en mayo y junio.

En la provincia de Cuenca, la liga se desarrollará en tres jornadas: la de este lunes para 1º de Bachillerato, el 27 de abril para 3º y 4º de ESO y el 29 de abril para 1º y 2º de ESO.

Centros participantes y temática

En total participan cuatro centros educativos: el IESO ‘4 de Junio’ de Cañete, el IES ‘Julián Zarco’ de Mota del Cuervo, el IES ‘Diego Torrente Pérez’ de San Clemente y el centro concertado ‘Nuestra Señora de los Remedios’, también de San Clemente.

La temática de esta primera edición es “Sembrando futuro para un mundo mejor: agricultura y medio ambiente en armonía”, que permite al alumnado abordar cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible, el equilibrio ambiental y el futuro del medio rural.

Charla previa y participación

Antes del inicio del debate, los estudiantes han asistido a una charla impartida por el técnico de la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado, centrada en la experimentación agroambiental, con el objetivo de contextualizar el tema.

La organización prevé la participación de unas 110 personas entre alumnado y profesorado a lo largo de las tres jornadas programadas en la provincia.