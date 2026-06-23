El Gobierno regional celebra el nacimiento de los primeros cachorros de lince ibérico en la provincia de Cuenca

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha constatado esta primavera el nacimiento de los primeros cachorros de lince ibérico en la provincia de Cuenca dentro del proyecto de reintroducción de esta especie en el medio natural conquense.

Así lo ha dado a conocer el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito, quien ha destacado que se trata de “un hito ambiental, porque apenas un año después de las primeras liberaciones ya se ha conseguido la reproducción natural del lince ibérico en la provincia”.

Benito ha señalado que estos primeros nacimientos “confirman que el proyecto avanza por el buen camino” y suponen “un paso decisivo para recuperar en Cuenca una especie emblemática, extinguida desde hace décadas en nuestro territorio, y fundamental para el equilibrio del ecosistema mediterráneo”.

El proyecto de reintroducción del lince ibérico en la provincia de Cuenca se inició en febrero de 2025, con las primeras liberaciones, después de un estudio exhaustivo de idoneidad desarrollado por la Consejería de Desarrollo Sostenible durante los dos años anteriores.

Desde entonces, el programa ha permitido reintroducir en el medio natural de la provincia un total de 21 ejemplares, 11 de ellos en 2025 y 10 en lo que va de 2026. De estos linces liberados, 11 son hembras y 10 machos.

En estos momentos, 13 ejemplares permanecen en la provincia de Cuenca, lo que supone más del 60 por ciento del total, y buena parte de ellos se encuentran ya perfectamente asentados en el territorio.

El delegado provincial ha explicado que, tras las liberaciones, “es normal que algunos ejemplares abandonen la zona de reintroducción, bien intentando regresar a sus lugares de origen o iniciando procesos de dispersión”. En este sentido, después de permanecer semanas o incluso meses en tierras conquenses, se ha constatado el desplazamiento de algunos linces hacia las provincias de Ciudad Real, Albacete, Madrid, Murcia y Castellón, donde algunos parecen haberse asentado y otros continúan en fase de dispersión.

Todos los ejemplares liberados portan collar con dispositivo GPS, lo que permite conocer con seguridad su ubicación, sus movimientos y el uso que hacen del territorio.

Primeros nacimientos en Villaescusa de Haro y La Alberca de Záncara

José Ignacio Benito ha detallado que los primeros nacimientos se han producido en dos zonas de asentamiento de la provincia.

Por un lado, la pareja formada por la hembra Ventolera y el macho Viseñín, asentada en el término municipal de Villaescusa de Haro, ha tenido tres cachorros. Por otro, la pareja localizada en La Alberca de Záncara, formada por la hembra Valla y el macho Venal, ha tenido dos cachorros.

Todos los cachorros tienen ya más de dos meses de edad y se desplazan por su territorio acompañando a sus madres.

El delegado provincial ha subrayado que este resultado es “especialmente relevante” por el corto periodo de tiempo transcurrido desde el inicio del proyecto y también por la juventud de las hembras reproductoras, que cuentan con apenas dos años de edad.

“Estamos ante una noticia muy positiva para la biodiversidad de Cuenca y para el conjunto de Castilla-La Mancha. La recuperación del lince ibérico en nuestra provincia ya no es sólo un objetivo, sino una realidad que empieza a dar sus primeros frutos”, ha afirmado Benito.

Continuidad del programa

La previsión de la Consejería de Desarrollo Sostenible es continuar con el programa de reintroducción durante dos o tres años más, a un ritmo aproximado de diez ejemplares al año.

Los linces proceden tanto de centros oficiales de cría en cautividad como de traslocaciones de ejemplares silvestres de poblaciones de Castilla-La Mancha cuyo buen estado de conservación permite la extracción controlada de algunos individuos. También se incorporan ejemplares recuperados después de haber sufrido algún tipo de percance.

El delegado provincial ha recordado, además, que la recuperación del lince ibérico también puede contribuir al control natural de la sobrepoblación de conejo en zonas de La Mancha conquense, al tratarse de una especie clave dentro del equilibrio del ecosistema mediterráneo.

En relación con el seguimiento de los ejemplares, la Consejería de Desarrollo Sostenible tiene constancia del fallecimiento de tres linces liberados en Cuenca, todos ellos por atropello y fuera de la provincia.

Benito ha indicado que el atropello es la principal causa de mortalidad no natural de la especie, por lo que en Cuenca se ha instalado señalización de precaución por presencia de lince en un tramo de la carretera CM-3009, cerca de La Alberca de Záncara, zona en la que existe presencia estable de lince ibérico.

Por último, el delegado ha querido reconocer la colaboración de los titulares cinegéticos, propietarios de terrenos y población local en general, “cuya implicación ha sido fundamental para que el programa avance con estos resultados tan esperanzadores”.