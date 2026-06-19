Cañizares, ejemplo regional de cómo las escuelas infantiles ayudan a fijar población en los pueblos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto a Cañizares como ejemplo de su política de apertura y mantenimiento de escuelas infantiles en pequeños municipios. La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha visitado este servicio junto al presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Martínez Chana, y el alcalde, Julio César Bodoque, destacando que la escuela infantil de la localidad atiende actualmente a nueve niños y niñas y sumará dos más el próximo curso. El recurso está ubicado en el colegio del municipio, que cuenta con 19 escolares y que ha registrado un aumento de alumnado en los últimos años.

Marian López ha subrayado que las escuelas infantiles rurales no son solo un servicio educativo, sino también una forma de favorecer la conciliación, generar empleo y permitir que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en sus pueblos. En el caso de Cañizares, la escuela infantil ha supuesto una inversión de 180.000 euros y cuenta con un aula unitaria en la que la gratuidad se extiende a todos los tramos de edad. La delegada ha recordado que el Gobierno regional ha impulsado en la provincia 31 escuelas infantiles, con cerca de 600 plazas para menores de 0 a 3 años, una inversión próxima a los cinco millones de euros y alrededor de 60 empleos generados, especialmente femeninos.

La representante del Ejecutivo autonómico también ha avanzado que el próximo curso la gratuidad del tramo de 2 a 3 años llegará a los municipios de más de 10.000 habitantes en plazas públicas, lo que beneficiará en la provincia a Cuenca capital y Tarancón. Durante la visita se han repasado además otros servicios y actuaciones en Cañizares, como la escuela de verano del Plan Corresponsables, la vivienda de mayores, el consultorio local, el Plan de Empleo, las ayudas a la biblioteca municipal, la rehabilitación de la ermita y mejoras en infraestructuras como el túnel de Monsaete y la CM-210. López ha destacado también el potencial turístico del municipio dentro del Parque Astronómico de la Serranía de Cuenca, con un mirador que será punto destacado para contemplar el eclipse solar total del 12 de agosto.