El Gobierno de Castilla-La Mancha dota al Hospital Universitario de Cuenca de tecnología IVUS para optimizar las angioplastias coronarias complejas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dotado al Hospital Universitario de Cuenca (HUCU), dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), de tecnología IVUS (Intravascular Ultrasound) para optimizar la realización de angioplastias coronarias complejas en la Unidad de Hemodinámica Cardiaca del complejo hospitalario.

Se trata de una herramienta de imagen avanzada que va permitir perfeccionar el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con enfermedad coronaria compleja y evitará cerca de medio centenar de desplazamientos de pacientes conquenses a otros centros hospitalarios para someterse a este tipo de procedimientos.

El IVUS permite obtener imágenes del interior de las arterias coronarias durante el procedimiento de cateterismo, proporcionando información detallada sobre la placa coronaria, su composición y extensión, así como sobre el diámetro del vaso y la longitud exacta de la lesión.

Este tipo de estudios resultan fundamentales para planificar y realizar angioplastias coronarias con mayor precisión, especialmente en los casos más complejos.

Hasta ahora, los pacientes con estenosis coronarias complejas del Área Integrada de Cuenca que requerían este tipo de procedimientos debían ser derivados al Hospital General Universitario de Albacete, centro de referencia para la realización hasta el momento de angioplastias guiadas mediante IVUS.

Con la incorporación de esta tecnología en el HUCU, estos procedimientos ya pueden realizarse íntegramente en Cuenca, evitando el traslado de los pacientes y mejorando tanto la accesibilidad como la continuidad asistencial.

La adquisición de este equipamiento supone un importante avance para la Unidad de Hemodinámica del Hospital Universitario de Cuenca, que amplía así su cartera de prestaciones con la posibilidad de abordar intervenciones coronarias de alta complejidad con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Se suman técnicas

Además, el IVUS se suma a otra técnica ya implantada en el centro, como son los estudios funcionales mediante guía de presión, que permiten valorar la repercusión fisiológica de las lesiones coronarias.

Ambas tecnologías constituyen lo que se conoce como diagnóstico invasivo intracoronario, que integra imagen y fisiología coronaria para mejorar el diagnóstico y el tratamiento en lesiones coronarias límites o complejas.

Con esta incorporación, el Gobierno de Castilla-La Mancha refuerza su compromiso con la modernización tecnológica del Hospital Universitario de Cuenca y continúa dotando la Unidad de Hemodinámica Cardiaca de herramientas de vanguardia que permiten incorporar nuevas técnicas y procedimientos a su cartera de prestaciones.

La sala de Intervencionismo Cardiológico del nuevo Hospital Universitario de Cuenca, que ocupa una sala exclusiva e independiente, fue equipada con la última tecnología y para su montaje el Gobierno de Castilla-La Mancha destinó más de 750.000 euros.

La utilización de tecnología y aparataje de última generación está permitiendo mejorar en conectividad y en aplicaciones, reducir la radiación para pacientes y profesionales y el poder realizar estudios y tratamientos de una gran calidad a los pacientes conquenses, ofreciendo una atención más resolutiva, precisa y cercana a la población del Área Integrada de Cuenca.