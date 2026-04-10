Globalcaja impulsa el crecimiento del deporte inclusivo de Amiab en Cuenca

Apoyo al deporte inclusivo

La Fundación Globalcaja ha reafirmado su compromiso con el deporte como herramienta de inclusión social, respaldando de nuevo al Servicio de Deportes de Amiab en Cuenca. Esta iniciativa promueve la participación de personas y familias en un proyecto común basado en valores como la autonomía, la convivencia y el trabajo en equipo.

Crecimiento del proyecto

Desde su creación hace tres años, el club deportivo Amiab ha experimentado un crecimiento constante, tanto en número de participantes como en disciplinas deportivas. En la actualidad, cerca de 100 personas forman parte del proyecto entre deportistas, monitores y voluntarios, consolidando este servicio como un referente en la provincia.

Más disciplinas y logros deportivos

La oferta deportiva se ha ido ampliando con el tiempo, incorporando modalidades como multideporte, baloncesto, paraescalada, atletismo infantil y pádel. Este desarrollo ha ido acompañado de importantes resultados en competiciones regionales y nacionales, con medallas en distintas disciplinas y un oro en el Campeonato Nacional de Paraescalada.

Nuevas incorporaciones y continuidad

Durante la actual temporada, el servicio continúa su expansión con nuevas propuestas deportivas y mantiene su participación en competiciones oficiales, reforzando su apuesta por la inclusión a través de la actividad física.

Compromiso social de Globalcaja

La Fundación Globalcaja ha subrayado que este apoyo forma parte de su labor social, centrada en impulsar proyectos deportivos, educativos, culturales y sociales que contribuyan al bienestar y al desarrollo de Castilla-La Mancha, destacando el valor del deporte como motor de cohesión e integración social.