La FAP presenta una exposición de libros de artista inspirados en cuentos clásicos en Cuenca

Una exposición en el Espacio Vitrinas

La Fundación Antonio Pérez de la Diputación Provincial de Cuenca presentó el pasado sábado la exposición Cuento Clásico. Interpretación a través del Libro de Artista, del Colectivo Atlas Imaginario. La muestra podrá visitarse en el Espacio Vitrinas del Centro de Arte Contemporáneo de Cuenca hasta el 28 de junio de 2026.

El colectivo fue creado en 2024 por Mathilde Jamin, Patricia Viñó, María Jesús Gómez, Javier Valverde y Pilar Giménez Avilés, artistas procedentes de disciplinas como Bellas Artes, Informática y Filología, unidos por su interés en el cuento clásico y el libro de artista como formato creativo.

“30 cuentos reinterpretados”

La exposición está compuesta por 30 obras que reinterpretan cuentos clásicos a través de distintas técnicas, formatos y materiales. Entre los relatos representados se encuentran títulos como Caperucita Roja, Blancanieves, Rapunzel, Hansel y Gretel, Los tres cerditos o La bella durmiente, entre otros.

“Diversidad de técnicas y lenguajes”

Cada artista ha desarrollado su propio lenguaje visual: desde el collage y el ensamblaje hasta la cianotipia, el grabado, la xilografía, la imagen digital o el libro objeto. Esta variedad aporta una lectura plural de los cuentos tradicionales desde la creación contemporánea.

“El cuento como objeto artístico”

Muchas de las piezas se presentan en formatos especiales, como cajas simbólicas que refuerzan la narrativa de cada historia. Así, Blancanieves se muestra en una caja de cristal, El soldadito de plomo en una caja de música o La bella durmiente en una caja-bosque.

El colectivo ha cuidado también la disposición expositiva, organizando las obras por temáticas, técnicas y tamaños dentro de vitrinas. Además, algunas piezas podrán manipularse con precaución para facilitar una experiencia más cercana con el libro de artista.

“Cuentos convertidos en arte contemporáneo”

Con esta propuesta, el Colectivo Atlas Imaginario transforma los cuentos clásicos en obras artísticas únicas, invitando al visitante a redescubrirlos desde una perspectiva visual, sensorial y contemporánea.