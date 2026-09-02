La Diputación señaliza once puertos de montaña para impulsar el cicloturismo y mejorar la seguridad de los ciclistas

La Diputación de Cuenca ha puesto en marcha este año un proyecto piloto de señalización de puertos de montaña dirigido específicamente al cicloturismo con el objetivo de mejorar la información y la seguridad de los aficionados a la bicicleta, al mismo tiempo que se potencia la provincia como destino para la práctica de este deporte. La primera actuación alcanza once puertos y ha supuesto la instalación de un total de 129 señales con sus correspondientes postes.

El diputado de Deportes, Abel Fresneda, ha estado recorriendo las carreteras de la provincia en una jornada donde se ha dado cita nombres del ciclismo conquense como José y Jesús Herrada, pero también otras personas vinculadas a este deporte en la provincia como Ángel Cañas, José María Fernández o Alberto Rubio; entre otros, así como responsables del Servicio de Deportes de la Diputación de Cuenca como Juan Ignacio Lillo y Alberto Lumbreras.

El diputado provincial ha destacado la apuesta de la institución provincial por "seguir incorporando nuevos recursos para que Cuenca sea una provincia cada vez más atractiva para los aficionados al ciclismo, aprovechando unas carreteras y unos paisajes que reúnen unas condiciones extraordinarias para disfrutar de este deporte".

Fresneda ha explicado que el proyecto nace después de un estudio realizado por el Servicio de Deportes sobre el interés existente entre los cicloturistas por contar con este tipo de señalización y sobre cuáles son los puertos más frecuentados. En esta selección también se ha contado con la colaboración de ciclistas expertos.

El responsable provincial ha señalado que "queremos considerar al ciclista como un usuario más de nuestras carreteras y darle la información que necesita para afrontar cada ascensión, pero siempre situando la seguridad en el centro de la actuación". En este sentido, ha incidido en que el proyecto "también sirve para concienciar al resto de usuarios de la carretera de la necesidad de respetar al ciclista y garantizar una convivencia segura".

Precisamente, uno de los elementos fundamentales del proyecto es la instalación, antes del comienzo de cada puerto, de señales específicas que recuerdan a los conductores la obligatoriedad de mantener una distancia mínima de 1,5 metros durante los adelantamientos. Esta referencia a la seguridad también está presente en el resto de la señalización instalada.

Las señales ofrecen al ciclista información detallada sobre cada ascensión. Al inicio del puerto se indican datos como su categoría, altitudes máxima y mínima, distancia hasta la cima, pendiente media y máxima y desnivel acumulado. A lo largo del recorrido se han instalado señales de avance antes de cada kilómetro con información específica sobre el tramo, mientras que en la cima una última señal recoge las principales características de la ascensión realizada.

Los once puertos incluidos en esta primera fase son Puerto de Valdecabras desde Cuenca, Las Majadas desde Villalba de la Sierra, Belvalle desde el Puente de Martinete, El Cubillo desde el cruce con Tragacete, Alto de la Vega, Subida Escabas, Collado de las Vigas, Subida a Buenache, Subida a Enguídanos, Alto de la Ventosa y Ciudad Encantada desde Villalba de la Sierra.

Fresneda ha subrayado que esta iniciativa tiene también una importante vertiente turística y de desarrollo rural. "El cicloturismo mueve cada vez a más personas que buscan carreteras tranquilas, naturaleza y recorridos con personalidad, y Cuenca puede ofrecer todo eso. Queremos que estos puertos sean conocidos, que los ciclistas vengan a recorrerlos y que esa actividad tenga también un retorno en nuestros pueblos", ha afirmado.

En esta línea, el proyecto contempla que la difusión de las ascensiones entre la propia comunidad ciclista, tanto mediante recomendaciones como a través de redes sociales y plataformas deportivas como Strava, contribuya a aumentar su conocimiento. La Diputación plantea además que este nuevo recurso favorezca las visitas turísticas a las zonas rurales por las que discurren los recorridos y genere sinergias que contribuyan a su desarrollo.

El diputado de Deportes ha agradecido a todo el sector del ciclismo conquense que haya querido acompañar a la Diputación de Cuenca en esta jornada que ha servido como inauguración de estas placas que van a hacer las delicias de todos los aficionados a la bicicleta de carretera.