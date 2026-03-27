La Diputación lanza la 24ª edición de sus campamentos de verano con 342 plazas y alta demanda

La Diputación ha presentado una nueva edición de sus tradicionales campamentos de verano, que alcanzan ya su 24ª convocatoria consolidándose como uno de los programas más exitosos y demandados de la institución. Desde su inicio en 2002, y salvo la interrupción durante la pandemia, cientos de niños y niñas han pasado por esta iniciativa que combina naturaleza, deporte y convivencia.

Seis turnos y más de 300 plazas

La oferta para este verano asciende a 342 plazas repartidas en seis turnos. Como en ediciones anteriores, se mantiene un turno reducido de cinco días dirigido a los más pequeños, de entre 6 y 7 años, con 56 plazas.

El resto del programa se distribuye en cinco turnos de 10 días, con 57 plazas cada uno, destinados a menores de distintas edades hasta los 15 años y que se desarrollarán durante los meses de julio y agosto.

Actividades en plena naturaleza

El campamento, ubicado en el albergue Fuente de las Tablas, en la Serranía, ofrecerá un amplio abanico de actividades. Entre ellas destacan talleres de educación ambiental, actividades multiaventura como senderismo, escalada, piragüismo o tirolina, así como juegos, dinámicas socioculturales y ocio al aire libre.

El objetivo es fomentar hábitos saludables, el respeto por el medio ambiente, la autonomía personal y la convivencia entre jóvenes de distintos puntos de la provincia.

Mejoras en las instalaciones

Como novedad, la Diputación está acometiendo mejoras en las instalaciones del albergue, especialmente en las zonas deportivas, con el fin de que estén listas para el inicio de los campamentos.

Precios accesibles y bonificaciones

Las tarifas se mantienen congeladas un año más: 100 euros para el turno de cinco días y 190 euros para los de diez días. El programa está subvencionado en más de un 60% por la Diputación.

Además, se aplican descuentos del 25% para familias en situación de desempleo prolongado y del 15% para familias numerosas, acumulables entre sí, con el objetivo de garantizar el acceso a todos los menores independientemente de su situación económica.

Inscripciones y sorteo público

El plazo de inscripción estará abierto del 7 al 30 de abril a través de la sede electrónica de la Diputación. Las plazas se adjudicarán mediante sorteo público a principios de mayo, un sistema que busca garantizar la igualdad de oportunidades ante la alta demanda, que suele superar las 700 solicitudes.

Impacto social y territorial

Más allá del ocio, el programa tiene un importante impacto social, ya que favorece la socialización entre jóvenes de distintos municipios, refuerza el sentimiento de pertenencia a la provincia y contribuye a la conciliación familiar.

Asimismo, el albergue supone un importante foco de empleo en la Serranía, ayudando a fijar población en el medio rural y dinamizar la economía local.