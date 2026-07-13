La Diputación impulsa la presencia conquense en FARMACA

La Diputación Provincial de Cuenca ha abierto una nueva convocatoria de ayudas dirigida a artesanos, asociaciones de artesanos, autónomos y empresas agroalimentarias de la provincia con el objetivo de facilitar su participación en Feria Regional de Artesanía de Castilla-La Mancha (FARMACA). La iniciativa, dotada con 3.000 euros, pretende respaldar la presencia del tejido productivo conquense en uno de los principales escaparates nacionales del sector.

Las subvenciones permitirán sufragar parte de los gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos y otros gastos asociados a la participación en la feria, que se celebra anualmente en Toledo. La fecha límite para presentar la solicitud es hasta el 14 de agosto a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial.

La diputada de Turismo y Ferias, Mayte Megía, ha destacado que esta convocatoria responde al compromiso de la institución con la promoción de los oficios tradicionales y el sector agroalimentario, dos sectores que mejor representan la identidad de la provincia. En este sentido, ha señalado que participar en FARMACAR supone una oportunidad para ampliar mercados, establecer nuevos contactos comerciales y dar a conocer la calidad de sus productos fuera de Cuenca.

Megía también ha subrayado que buena parte de los talleres artesanos y pequeñas empresas agroalimentarias se encuentran ubicados en municipios de la provincia, por lo que apoyar su presencia significa una forma de respaldar su emprendimiento, generar oportunidades económicas y contribuir a fijar población en nuestros pueblos.

Podrán pedir estas ayudas los artesanos con taller radicado en la provincia de Cuenca, las asociaciones de artesanos con sede en el territorio provincial y los autónomos y empresas dedicados a la producción y venta de productos agroalimentarios con establecimiento abierto al público en la provincia que participen en FARCAMA 2026.