AYUDA HUMANITARIA

La Diputación destina 43.000 euros a dos proyectos de ayuda humanitaria para atender a la población de Gaza

La diputada de Servicios Sociales, Eva García, destaca que estas ayudas permitirán "contribuir desde la provincia de Cuenca a atender necesidades básicas de una población que está sufriendo las consecuencias más duras del conflicto"

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

Eva García, diputada de servicios sociales
Eva García, diputada de servicios sociales | DIPUTACIÓN

La Diputación de Cuenca ha resuelto la convocatoria de subvenciones de Cooperación Internacional al Desarrollo correspondiente a la modalidad de Acción Humanitaria y Emergencia de 2026, destinando 43.000 euros a dos proyectos dirigidos a atender las necesidades de la población de la Franja de Gaza. Las actuaciones serán desarrolladas por UNICEF y Asamblea de Cooperación por la Paz, con una ayuda de 21.500 euros para cada una.

La diputada de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación al Desarrollo, Eva García, ha destacado la importancia de mantener el compromiso de la institución provincial con la cooperación internacional y, especialmente, con aquellas actuaciones destinadas a hacer frente a situaciones de emergencia humanitaria.

García ha señalado que "desde una administración provincial como la nuestra también tenemos la responsabilidad de mostrar nuestra solidaridad y aportar nuestro granito de arena para ayudar a quienes se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad". En este sentido, ha incidido en que estos fondos permitirán "contribuir desde la provincia de Cuenca a atender necesidades básicas de una población que está sufriendo las consecuencias más duras del conflicto".

La primera de las ayudas, por importe de 21.500 euros, ha sido concedida a UNICEF para el proyecto de respuesta a las necesidades humanitarias de la infancia en Gaza mediante la adquisición y

distribución de suministros de nutrición. La iniciativa persigue contribuir a garantizar la subsistencia de las personas afectadas por el conflicto y aliviar sus condiciones de vida mediante la provisión de bienes y servicios básicos.

Por otro lado, Asamblea de Cooperación por la Paz recibirá otros 21.500 euros para desarrollar una respuesta humanitaria de emergencia destinada a la protección de la vida, los derechos básicos y la dignidad de la población palestina desplazada en la Franja de Gaza. El proyecto tiene un coste total de 22.050 euros.

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