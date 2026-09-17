La Diputación de Cuenca respalda la atención a las personas con Alzheimer y sus familias a través de Cuenca Inclusiva

La Diputación de Cuenca mantiene su compromiso con las personas afectadas por Alzheimer y con sus familias a través del apoyo a las asociaciones que trabajan cada día para atenderlas y acompañarlas. Dentro de la convocatoria Cuenca Inclusiva, la institución provincial destina este año 34.000 euros a cinco entidades que trabajan desde distintos puntos de la provincia para ofrecer atención especializada y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias.

La diputada de Servicios Sociales, Eva García, ha destacado durante su visita a la mesa informativa que AFYEDALCU ha instalado en la calle Carretería con motivo del Día Mundial del Alzheimer, la cercanía y el compromiso de estas asociaciones. “Detrás de cada persona con Alzheimer hay una familia y unas necesidades que van cambiando a lo largo de la enfermedad, y estas asociaciones están ahí para acompañarles, orientarles y ofrecerles herramientas para afrontar cada etapa”, ha señalado. García ha puesto también el acento en la importancia de que estos recursos estén disponibles en la provincia y puedan llegar a las personas que viven en los municipios más pequeños.

Para que puedan hacerlo, desde la institución provincial se ha duplicado el presupuesto destinado a estas entidades en la última legislatura pasando de alrededor de 70 mil euros a más de 148.000. Con esta ayuda AFYEDALCU, AFAMOTA, AFAD T&C, ADADI y la Asociación Cultural Alzheimer y otras Demencias Valle del Cabriel desarrollan proyectos destinados a ofrecer atención asistencial y rehabilitadora, estimular las capacidades cognitivas y físicas, apoyar a las familias y promover un envejecimiento activo.

Con respecto al programa Cuenca Inclusiva, su presupuesto se ha incrementado en un 60% hasta los 400.000 euros, frente a los 250.000 euros de 2019, esta mejora se enmarca además en una apuesta global de la Diputación por los Servicios Sociales, cuyo presupuesto ha pasado de más de 4.457.000 euros a 9.548.000 euros en 2026, lo que supone un aumento de más de 5 millones de euros. Para García, este incremento refleja que “poner a las personas en el centro significa también estar al lado de quienes trabajan cada día para atenderlas”, en referencia al papel que desempeñan las asociaciones y entidades sociales de la provincia.

AFYEDALCU: Una atención que va más allá de la enfermedad

Las asociaciones de Alzheimer no solo trabajan con las personas afectadas, sino que desempeñan también una labor fundamental con quienes están a su alrededor. AFYEDALCU, por ejemplo, ofrece terapia cognitiva y funcional adaptada a las necesidades de cada usuario, fisioterapia, logopedia, atención psicológica, grupos de ayuda mutua y formación para familiares y cuidadores. Un conjunto de servicios que busca preservar durante el mayor tiempo posible la autonomía de las personas y, al mismo tiempo, facilitar herramientas a las familias para afrontar el día a día.

La atención se extiende también fuera de la capital. El proyecto de AFYEDALCU financiado por Cuenca Inclusiva contempla terapias y atención psicológica y social para personas de municipios próximos y facilita el acceso a estos recursos mediante atención telefónica y telemática para quienes viven más alejados. Además, la asociación desarrolla actividades de información y sensibilización por toda la provincia, con especial atención a los municipios de menor población.

En este sentido, la programación organizada por AFYEDALCU durante septiembre con motivo del Día Mundial del Alzheimer combina información y sensibilización con actividades dirigidas a las personas afectadas, sus familias y al conjunto de la ciudadanía. La asociación ha organizado talleres de memoria, terapia asistida con perros, actividades de convivencia y una jornada reivindicativa, además de un pasacalles y una paella solidaria que pondrán el cierre a la programación el 26 de septiembre.