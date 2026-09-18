La Diputación de Cuenca impulsa el deporte en los municipios con ayuda para actividades físico-deportivas

La Diputación de Cuenca ha convocado las subvenciones destinadas a financiar programas y actividades físico-deportivas organizados por los municipios y entidades locales de la provincia durante 2026, una línea que cuenta con un presupuesto de 116.000 euros. El objetivo es facilitar que los ayuntamientos puedan mantener y ampliar su oferta deportiva, favoreciendo la práctica de actividad física y contribuyendo al bienestar y a la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

El diputado de Deportes, Abel Fresneda, ha destacado que “el deporte es mucho más que la práctica de una actividad física, es también salud, convivencia y una forma de generar comunidad en nuestros municipios”. En este sentido, ha señalado que desde la Diputación “queremos que los ayuntamientos cuenten con recursos para ofrecer actividades durante todo el año y que cada vecino pueda encontrar una propuesta deportiva adaptada a sus necesidades”.

La convocatoria está dirigida a los municipios de la provincia con una población superior a 1.800 habitantes y permitirán financiar programas desarrollados entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Entre las actividades que pueden acogerse a estas subvenciones se encuentran las escuelas deportivas municipales, tanto de deportes individuales como colectivos, los programas de mantenimiento físico y las actividades dirigidas a grupos específicos. También se contemplan

actividades deportivas singulares que, por sus características, participación o continuidad, contribuyan a dinamizar la práctica deportiva en los municipios.

La Diputación mantiene así su apoyo a los ayuntamientos para que puedan desarrollar una programación deportiva estable y diversa, desde el deporte base y las escuelas municipales hasta propuestas dirigidas a personas mayores, colectivos específicos o vecinos que buscan incorporar la actividad física a sus hábitos cotidianos.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 8 de octubre de 2026, dentro del plazo de 15 días hábiles establecido en la convocatoria, a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Cuenca.