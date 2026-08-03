La Diputación de Cuenca destina un millón de euros al primer Plan Provincial de Inversión en Cementerios para los municipios más pequeños

La Diputación Provincial de Cuenca ha puesto en marcha el primer Plan Provincial de Inversión en Cementerios de su historia con una convocatoria dotada con un millón de euros destinada a financiar actuaciones de adecuación, conservación, mejora, ampliación, modernización y equipamiento de los cementerios municipales de los municipios y núcleos de población de menos de 250 habitantes de la provincia.

Se trata de una iniciativa sin precedentes en la institución provincial que permitirá a los pequeños ayuntamientos disponer de financiación para mantener en condiciones óptimas una infraestructura esencial y obligatoria para la prestación de los servicios municipales. Podrán beneficiarse de estas ayudas los ayuntamientos y las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM), así como los núcleos de población de menos de 250 habitantes pertenecientes a un mismo término municipal, presentando una solicitud independiente para cada uno de ellos.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha estado en Ribatajada junto con el alcalde de esta EATIM, Fidel Sebastián, y la alcaldesa de Sotorribas, Nuria Illana; y ha subrayado que "es la primera vez en la historia de la Diputación que se pone en marcha una convocatoria específica para la mejora de los cementerios municipales, un recurso imprescindible para nuestros pueblos y que

hasta ahora no había contado con una línea propia de financiación provincial".

Martínez Chana ha señalado que esta nueva convocatoria "responde a la filosofía que está guiando la acción del equipo de Gobierno: atender las necesidades reales de los municipios más pequeños y dotarles de herramientas para garantizar unos servicios públicos dignos, independientemente del número de habitantes que tengan". En este sentido, ha incidido en que "vivir en un pueblo pequeño no puede significar disponer de menos oportunidades ni de peores infraestructuras".

El presidente ha recordado que muchos de estos municipios cuentan con una capacidad económica y técnica muy limitada para acometer inversiones de esta naturaleza, por lo que esta línea de ayudas supone "un respaldo directo a los ayuntamientos para que puedan afrontar actuaciones que mejoren la seguridad, la accesibilidad, la conservación y la funcionalidad de unos espacios que forman parte del patrimonio y de la identidad de nuestros pueblos".

La convocatoria contempla un amplio abanico de actuaciones subvencionables, entre las que se incluyen la construcción y reparación de nichos, fosas y columbarios; la mejora de cerramientos, accesos y muros perimetrales; la eliminación de barreras arquitectónicas; la renovación de instalaciones eléctricas y de abastecimiento de agua; la pavimentación y urbanización interior; la instalación de sistemas de drenaje, así como la adquisición de equipamiento directamente vinculado al funcionamiento de los cementerios municipales.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir de hoy.