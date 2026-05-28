La Diputación de Cuenca destina 38.500 euros a ayudas para la edición discográfica de grupos y asociaciones musicales

Impulso a la creación musical

La Diputación de Cuenca va a destinar cerca de 38.500 euros a la convocatoria de ayudas para la edición discográfica de creaciones musicales, que beneficiará a 13 grupos y asociaciones de la provincia según la resolución provisional publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 22 de mayo.

Apoyo a la cultura local

La vicepresidenta y diputada de Cultura, María Ángeles Martínez, ha destacado el valor de estas subvenciones como una herramienta para fomentar la creación artística en la provincia y apoyar a quienes trabajan en el ámbito musical, contribuyendo a la riqueza cultural conquense.

Grabación y preservación del patrimonio

Martínez ha subrayado que estas ayudas no solo permiten la grabación de nuevos discos por parte de grupos locales, facilitando su proyección en el sector musical, sino también la recuperación y preservación de canciones y composiciones tradicionales de la provincia.

Diversidad de estilos musicales

La responsable provincial ha puesto en valor la diversidad de géneros presentes entre los proyectos beneficiarios, que abarcan desde el rock y el heavy metal de formaciones como ‘La Dama Oscura’ hasta la música medieval y renacentista de grupos como Semitonía Subintelecta.

Plazo de alegaciones

Los beneficiarios disponen ahora de un plazo de diez días para presentar alegaciones antes de la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas.