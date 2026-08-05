RESOLUCION OPA

La Diputación de Cuenca destina 100.000 euros al apoyo de las organizaciones profesionales agrarias de la provincia

El diputado de Agricultura, Javier Cebrián, destaca que estas ayudas "refuerzan la labor que realizan las OPAs para que agricultores y ganaderos cuenten con asesoramiento, formación y representación en un momento decisivo para el futuro del campo"

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

La Diputación de Cuenca destina 100.000 euros al apoyo de las organizaciones profesionales agrarias de la provincia
La Diputación de Cuenca destina 100.000 euros al apoyo de las organizaciones profesionales agrarias de la provincia | DIPUTACION

La Diputación de Cuenca ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinada a las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) correspondiente al ejercicio 2026, una línea de ayudas dotada con 100.000 euros que permitirá respaldar la actividad de las principales entidades representativas del sector agrario de la provincia.

El diputado de Emprendimiento, Reto Demográfico y Agricultura, Javier Cebrián, ha señalado que "la agricultura y la ganadería son dos de los grandes pilares económicos y sociales de la provincia de Cuenca y, por ello, desde la Diputación seguimos apoyando a las organizaciones que trabajan cada día al lado de nuestros profesionales, ofreciéndoles asesoramiento, formación y defensa de sus intereses".

Cebrián ha destacado que "las OPAs desempeñan un papel imprescindible para que las explotaciones puedan adaptarse a una normativa cada vez más compleja, acceder a las ayudas públicas y mejorar su competitividad". En este sentido, ha asegurado que "invertir en estas organizaciones es invertir en el medio rural, porque contribuyen a que agricultores y ganaderos dispongan de más herramientas para afrontar los retos del relevo generacional, la rentabilidad de las explotaciones y la modernización del sector".

El responsable provincial ha añadido que "el compromiso del equipo de Gobierno es continuar respaldando al sector primario con medidas útiles que lleguen al territorio y que permitan fijar población, generar oportunidades y mantener viva una actividad esencial para la economía de nuestros pueblos".

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