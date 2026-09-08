La Diputación convoca un concurso fotográfico para mostrar el patrimonio cultural inmaterial de la provincia en sus calendarios de 2027

La Diputación de Cuenca, a través del Servicio de Turismo, Ferias y Patrimonio, ha convocado el Concurso Fotográfico Calendarios 2027, una iniciativa con la que se seleccionarán las dos imágenes que ilustrarán el próximo año el calendario de pared y el calendario de sobremesa de la institución provincial.

La diputada de Turismo, Ferias y Patrimonio, Mayte Megía, ha explicado que en esta edición el concurso estará dedicado íntegramente al Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia de Cuenca, por lo que las fotografías deberán reflejar manifestaciones populares como tradiciones, fiestas, celebraciones, rituales, danzas, música, oficios, saberes, usos sociales o expresiones culturales vinculadas a los municipios conquenses. Además, las imágenes deberán permitir reconocer el elemento representado e identificar la localidad donde fueron tomadas.

Megía ha señalado que el objetivo es "poner el foco en un patrimonio que forma parte de nuestra identidad y que se mantiene vivo gracias a las personas que generación tras generación conservan nuestras fiestas, nuestros oficios, nuestra música y tantas otras tradiciones". En este sentido, ha añadido que "queremos que los calendarios de la Diputación sean también una ventana a esa provincia que muchas veces no se puede explicar únicamente a través de monumentos o paisajes, porque una parte fundamental de Cuenca está en sus costumbres y en su gente".

El concurso está abierto a personas mayores de 18 años, que podrán presentar un máximo de cuatro fotografías, con un límite de dos por cada una de las dos categorías establecidas. La categoría A corresponde al almanaque de pared, mientras que la categoría B está destinada al calendario de sobremesa con termómetro. Las fotografías deberán ser horizontales, presentarse en formato JPEG o TIFF, tener una resolución mínima de 300 ppp y ajustarse a las dimensiones técnicas establecidas para cada soporte.

Hasta el 15 de octubre

Las obras deberán presentarse exclusivamente a través del trámite "CONCURSO FOTO CALENDARIOS 2027" habilitado en la sede electrónica de la Diputación. El plazo permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del próximo 15 de octubre de 2026.

Las bases establecen que las fotografías deberán ser originales y que no podrán haber sido generadas mediante sistemas de inteligencia artificial generativa ni incorporar elementos generados informáticamente que puedan afectar a su consideración como obra fotográfica original. Asimismo, cuando aparezcan personas identificables, los participantes deberán disponer de las autorizaciones necesarias, con especial atención a las imágenes en las que figuren menores de edad.

El jurado contará con profesionales vinculados a la fotografía, el diseño o la creación visual y con representación del Servicio de Turismo, Ferias y Patrimonio. Las imágenes serán valoradas atendiendo a cuatro criterios, con un máximo de 40 puntos: su adecuación a la temática y valor testimonial respecto al patrimonio cultural inmaterial, la calidad técnica, la calidad artística y creatividad y su adecuación al soporte y finalidad editorial del calendario.

Finalmente, se escogerá una fotografía ganadora para el calendario de pared y otra para el calendario de sobremesa. El reconocimiento consistirá en la publicación y difusión de las imágenes seleccionadas en los calendarios institucionales, haciendo constar la autoría en los términos recogidos en las bases, además de la entrega de un detalle simbólico a los ganadores.