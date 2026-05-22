Desarticulado un grupo criminal especializado en robos en viviendas y comercios en la provincia de Cuenca

Operación “MONPETRI 11”

La investigación se inició a principios de 2026 tras detectarse un incremento de denuncias por robos con fuerza, hurtos y daños en localidades de la provincia de Cuenca, especialmente en áreas cercanas a la autovía A-3.

El dispositivo ha sido desarrollado por el Equipo ROCA de la Compañía de Tarancón de la Guardia Civil, en el marco del Plan Nacional contra el Robo en Viviendas y el Comercio.

Ámbito de actuación y objetivos

Los investigadores constataron que los hechos delictivos se concentraban en municipios, zonas residenciales y estaciones de servicio próximas a la A-3, puntos estratégicos que facilitaban la huida rápida.

Los presuntos autores residían en la Comunidad de Madrid y contaban con un amplio historial delictivo a nivel nacional.

Modus operandi

El grupo empleaba distintas técnicas para dificultar su localización, como el uso de vehículos lanzadera para detectar presencia policial y el uso de placas de matrícula dobladas.

Durante las intervenciones, llegaron a protagonizar maniobras evasivas de alto riesgo e incluso embestidas contra patrullas, con el objetivo de evitar su detención.

Detenciones e imputaciones

Como resultado del operativo, han sido detenidas cinco personas, una investigada y otra puesta a disposición judicial. A todos ellos se les atribuyen trece delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, además de un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Puesta a disposición judicial

Las diligencias y los detenidos han sido entregados en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarancón (Plaza nº 2), que se hace cargo del caso.