La delegada de la Junta llama a la precaución y a la responsabilidad para disfrutar con seguridad

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha hecho un llamamiento a la precaución, la responsabilidad y el respeto a las indicaciones de los servicios de emergencia ante el eclipse total de sol que tendrá lugar hoy miércoles y que previsiblemente atraerá a numerosas personas a distintos puntos de la provincia.

López ha presidido una reunión con responsables de las delegaciones provinciales de Desarrollo Sostenible; Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital; Sanidad; y Fomento, en la que se ha repasado el dispositivo preparado por el Gobierno de Castilla-La Mancha para afrontar la jornada y responder ante cualquier posible incidencia, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno, la Diputación Provincial de Cuenca o el Ayuntamiento de Cuenca.

La delegada ha señalado que el eclipse constituye “un fenómeno único que en Cuenca vamos a poder disfrutar de una forma privilegiada al tener una visibilidad del cien por cien”, pero ha advertido de que debe hacerse “con sentido común, respetando las restricciones y evitando conductas que puedan poner en riesgo tanto a las personas como al medio natural”.

En este sentido, ha incidido especialmente en la prevención de incendios forestales, al coincidir el eclipse con una época de elevado riesgo y con una posible concentración de personas y vehículos en entornos naturales.

“Pedimos máxima prudencia. Tenemos los medios preparados y coordinados, pero la prevención depende también de cada persona. Hay que evitar cualquier imprudencia, respetar los cierres establecidos y no acceder con vehículos a lugares donde está prohibido”, ha indicado Marian López.

Especial vigilancia en el medio natural

Dentro del dispositivo previsto, durante la jornada estarán operativos más de un centenar de agentes medioambientales de la provincia y se desplegarán patrullas móviles del Plan INFOCAM en las zonas donde se espera una mayor presencia de público, como es el caso de los puntos de observación recomendados que son Cuenca, Huete, Cuevas de Velasco, Villalba del Rey, Cañete, Talayuelas, Priego y Tragacete.

Además, retenes y torretas de vigilancia prolongarán su actividad hasta las 22:00 horas, reforzando la capacidad de detección y respuesta ante posibles incendios.

En total, el dispositivo movilizará en torno a 200 efectivos de los distintos servicios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entre agentes medioambientales, personal del Plan INFOCAM, profesionales sanitarios, efectivos de Protección Ciudadana y trabajadores de conservación de carreteras.

La Junta recuerda además que entre los días 11 y 13 de agosto permanece restringido el tráfico de vehículos a motor en determinados tramos de pistas forestales y accesos situados en Montes de Utilidad Pública, especialmente en zonas de la Serranía y otros espacios forestales. También continúan cerrados para la observación del eclipse cinco enclaves especialmente sensibles: el Nacimiento del Río Cuervo, el Cerro de las Antenas-San Cristóbal, el Parque de Fauna El Hosquillo, el Nacimiento del Río Júcar y el Cañón de Talayuelas.

Marian López ha recordado que continúan vigentes todas las restricciones habituales de prevención de incendios y ha insistido en que está prohibido hacer fuego, utilizar barbacoas o realizar cualquier actividad que pueda generar riesgo en el monte.

Más medios sanitarios ante posibles incidencias

El dispositivo incorpora también un refuerzo sanitario en las zonas donde se prevé una mayor concentración de personas.

En Cuenca capital se habilitará un puesto sanitario atendido por personal de Enfermería en el Puesto de Mando Avanzado que se instalará en el Parque Adolfo Suárez, junto al Ayuntamiento de Cuenca; además de reforzarse la Atención Primaria y el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Cuenca.

En Cañete, Priego y Tragacete se dispondrá de una ambulancia adicional de Soporte Vital Básico y se reforzará la Atención Primaria. En Talayuelas habrá también una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Desde la Consejería de Sanidad se recuerda además que la observación del eclipse debe realizarse siempre con gafas específicas y homologadas para observación solar, ya que las gafas de sol convencionales no protegen frente a las lesiones que puede provocar mirar directamente al Sol.

Por otra parte, el Servicio de Protección Ciudadana permanecerá igualmente activado para apoyar la coordinación del dispositivo y facilitar la movilización de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil si fuera necesario.

Por su parte, los servicios de conservación de carreteras de la Junta estarán preparados para intervenir ante cualquier incidencia en la red autonómica, con los retenes de las cuatro zonas de la provincia, 72 trabajadores, maquinaria y medios materiales. No obstante, la delegada de la Junta ha recordado también que la regulación del tráfico y la seguridad ciudadana corresponden a la Guardia Civil.

Planificar los desplazamientos y facilitar el paso de emergencias

Marian López ha pedido a quienes vayan a desplazarse para observar el eclipse que lo hagan con planificación y que, siempre que sea posible, eviten desplazamientos innecesarios hacia zonas ya saturadas o espacios naturales sensibles.

También ha pedido no estacionar en pistas, caminos, arcenes o lugares que puedan impedir el paso de los medios de extinción u otros vehículos de emergencia.

“Queremos que sea una jornada para disfrutar y recordar, pero también una jornada segura. La colaboración ciudadana es fundamental: respetar las normas, proteger el medio natural, utilizar correctamente las gafas homologadas y seguir siempre las indicaciones de los profesionales”, ha concluido.

Ante cualquier emergencia, ya sea humo, fuego, un accidente o una urgencia sanitaria, se debe llamar inmediatamente al 112.