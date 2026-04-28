Darío Dolz destaca inversiones de cerca de 20 millones de euros en marcha en la ciudad de Cuenca

Impulso inversor en la ciudad

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha señalado que el Ayuntamiento cuenta actualmente con “en torno a 20 millones de euros” en inversiones en marcha en la ciudad. Así lo ha indicado durante su intervención en la Asamblea General de la Asociación de Empresas de la Construcción y Afines de la Provincia de Cuenca (Apymec), integrada en CEOE Cepyme Cuenca.

Proyectos en distintos barrios

Entre las actuaciones destacadas, Dolz ha citado la remodelación de espacios como Hurtado de Mendoza y la Plaza del Xúcar, el Paseo de San Antonio, Fuente del Oro, la zona centro (Carretería e inmediaciones), Tiradores Altos y Bajos o el barrio de Moralejos.

También ha mencionado el consultorio médico de Mohorte, nuevas áreas infantiles en distintos puntos de la ciudad, la calle Trashumancia o la intervención en la muralla del entorno del Arco de Bezudo.

Otras actuaciones estratégicas

El regidor ha añadido proyectos como las actuaciones medioambientales entre el puente de la Alameda y el de la Trinidad, la rehabilitación del edificio Icona, nuevas zonas deportivas en terrenos ferroviarios dentro del Plan XCuenca o las intervenciones en los muros de Ramiro de Maeztu y Baltasar Porreño.

Financiación y colaboración institucional

Dolz ha explicado que estas inversiones se financian con fondos propios del Ayuntamiento, 9,1 millones de euros de fondos EDIL y más de seis millones procedentes del convenio con la Junta de Comunidades, lo que ha permitido, según ha señalado, “triplicar el presupuesto municipal en inversiones respecto al ejercicio anterior”.

Estado de los proyectos

El alcalde ha indicado que muchas de las actuaciones ya están en fase de licitación, adjudicación o ejecución, mientras que otras se pondrán en marcha en los próximos meses.

La construcción como motor económico

Dolz ha defendido el papel del sector de la construcción como “capital para la economía de la ciudad” y ha subrayado el cambio experimentado en los últimos años, al pasar de “no ver grúas en la ciudad a contar con actuaciones repartidas por todo el municipio”.

Modelo de ciudad

Finalmente, el alcalde ha afirmado que el equipo de Gobierno tiene definido un modelo de ciudad y que seguirá trabajando en la planificación de infraestructuras “para que Cuenca siga creciendo de forma ordenada y sostenible”.