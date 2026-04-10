Cuenca refuerza la limpieza viaria tras Semana Santa con baldeos intensivos en calles y aceras

Refuerzo tras las celebraciones

El Ayuntamiento de Cuenca ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza tras la Semana Santa, centrado en baldeos de acerados y calzadas mediante agua a presión. Estas actuaciones, realizadas por la concesionaria FCC, buscan devolver a la normalidad las calles tras unos días de gran afluencia de visitantes.

Zonas de actuación prioritarias

Los trabajos se han intensificado especialmente en los espacios reservados para contenedores, donde se acumula mayor suciedad, así como en áreas céntricas y puntos clave del tránsito procesional. Entre las zonas donde ya se ha actuado se encuentran Camino Cañete, Ramón y Cajal y los alrededores de Puerta de Valencia.

Complemento a la limpieza diaria

El concejal de Medio Ambiente, Alberto Castellano, ha señalado que este refuerzo tiene como objetivo complementar la limpieza ordinaria, tras unas fechas en las que la población de la ciudad se ha multiplicado y el centro y el Casco Antiguo han concentrado una gran aglomeración de personas.

Reconocimiento al personal

Castellano ha querido destacar el trabajo de los operarios del servicio de limpieza durante la Semana Santa, subrayando que “mientras la ciudadanía disfrutaba de las procesiones, estos profesionales trabajaban intensamente para hacer frente al aumento continuo de residuos en toda la ciudad”.