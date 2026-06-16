La Cierva inaugura el sendero de Marimingo en una jornada que reivindica la vida en el medio rural y la lucha contra la despoblación

La localidad de La Cierva acogió este domingo una nueva cita del III Circuito de Senderismo Diputación de Cuenca 2026, una jornada que combinó naturaleza, patrimonio, cultura y convivencia para poner en valor la riqueza de los pequeños municipios de la provincia y reivindicar la lucha diaria de sus habitantes contra la despoblación.

La Cierva es conocida por ser el lugar de origen de uno de los conquenses más universales, el Concavenator corcovatus, popularmente conocido como “Pepito”, que habitó estas tierras hace más de 66 millones de años. Hoy, con menos de 40 vecinos y vecinas censados, la localidad continúa demostrando su capacidad para mantener viva la actividad social y cultural en pleno corazón de la Serranía.

Desde primeras horas de la mañana, los participantes fueron recibidos por los vecinos de la localidad, que les ofrecieron un desayuno en el conocido “Bar de los Jubilados” antes del inicio de la actividad. Posteriormente, la alcaldesa de La Cierva, Christiana Scharfenberg, dio la bienvenida a los asistentes junto al director del Área de Senderismo de la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha (FDMCM), Miguel Ángel Cubillo Cañego.

Durante el acto inaugural, ambos mostraron su satisfacción por la elevada participación registrada y destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para dinamizar los municipios rurales. Asimismo, se rindió un emotivo homenaje a Francisca Lozano, conocida como “Paquita”, vecina de la localidad e impulsora de este sendero, que falleció antes de poder ver inaugurado el recorrido.

El sendero de Marimingo discurre en gran parte bajo la sombra de sabinas albares (Juniperus thurifera) y pinos negrales (Pinus nigra), ofreciendo un recorrido especialmente agradable durante las primeras horas de la mañana. La ruta contó con la colaboración del equipo técnico de la FDMCM y permitió descubrir parajes emblemáticos como las fuentes de Marimingo, la Cuesta, el Enebrillo, la antigua casa forestal —actualmente en ruinas— y varios restos de antiguas caleras.

La interpretación ambiental y patrimonial corrió a cargo del agente medioambiental Diego Ortega, que explicó a los participantes las singularidades naturales e históricas de estos enclaves.

Una vez finalizada la marcha y tras el habitual refrigerio, la programación cultural continuó en la Plaza Mayor con la actuación acústica del cantautor conquense Javier Pelayo. El artista ofreció un repertorio compuesto por temas propios y versiones de reconocidos autores, con canciones que abordaron cuestiones como la amistad, la lucha contra el Alzheimer, la migración o el amor. Durante el concierto también contó con la colaboración de Beatriz Calonge y rindió homenaje a figuras como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Miguel Hernández y Antonio Machado.

La jornada prosiguió con la visita a la exposición “La Trashumancia pasa por La Cierva”, guiada por el asesor científico Emilio Guadalajara, así como al museo etnográfico de la localidad. El encuentro concluyó con una comida de confraternización en la que los asistentes pudieron degustar unas tradicionales gachas elaboradas por los propios vecinos y vecinas del municipio.

Esta actividad ha supuesto la última cita antes del parón estival del III Circuito de Senderismo Diputación de Cuenca 2026. El programa regresará el próximo 12 de septiembre en la localidad de Sotos, en la comarca de El Campichuelo, donde se recorrerá el sendero homologado PR-CU 23 “Ruta del Covacho y el Callejón”, recientemente recuperado.