La Champions del Toreo incluirá novillada picada en la Feria de San Julián 2026

Un paso más hacia la diversidad taurina

La Feria de San Julián de 2026, conocida como la “Champions del toreo”, dará un salto en su apuesta por la variedad. La empresa Maxitoro ha confirmado que se incluirá una novillada con picadores, una de las novedades más relevantes en los últimos años del ciclo taurino de Cuenca.

Un cartel equilibrado y completo

El abono de 2026 mantendrá siete días consecutivos de festejos, consolidando una fórmula ya asentada en el calendario festivo de la ciudad. El programa contará con tres corridas de toros, un festejo de rejones, la novillada picada, un concurso de recortes y una clase práctica, buscando un equilibrio entre espectáculo y promoción de jóvenes valores del toreo.

Programa detallado

Viernes 21 de agosto (noche): Concurso de recortes

Sábado 22: Clase práctica

Domingo 23: Rejones

Lunes 24: Novillada picada

Martes 25: Corrida de toros

Miércoles 26: Corrida de toros

Jueves 27: Corrida de toros

Refuerzo del escalafón novilleril

Con esta reorganización, la feria incorpora un peldaño intermedio fundamental para medir y dar proyección a los jóvenes toreros. La empresa organizadora anuncia que próximamente se hará oficial el elenco ganadero que completará el cartel definitivo del ciclo.