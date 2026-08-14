CEOE CEPYME Cuenca lamenta que diversos factores impidan el crecimiento de las empresas

La Confederación de Empresarios de Cuenca lamenta que diversos factores entre los que se encuentran la excesiva carga normativa y los costes laborales impidan el crecimiento de las empresas.

CEOE CEPYME Cuenca señala que es importante que las empresas crezcan para puedan afrontar mejorar cuestiones vitales como el acceso al crédito o la retención de talento.

De media, la empresa española es más pequeña que la europea y este menor tamaño influye en que la productividad sea más baja y también en que las compañías sean menos rentables.

Asimismo, condiciona sus posibilidades de acceso al crédito y los mismos costes de los préstamos también crecen, pues se acaban financiando a través de tipos de interés más altos.

Además, limita sus recursos para innovar, invertir en mejoras y retener talento y estas pequeñas empresas sufren en mayor medida el problema generalizado de cubrir las vacantes.

Problemas

Entre los aspectos que impiden el crecimiento están las nuevas obligaciones ESG (ambiental, social y gobernanza) junto a las medidas que se están aprobando en materia laboral y la política de aumento continuo de los costes para las empresas que dibujan un escenario hostil para el crecimiento de las compañías españolas.

CEOE CEPYME Cuenca apunta que facilitar el crecimiento de las empresas conllevaría una mejora de la competitividad de las empresas y de la economía española en general.

Para ello, en línea con CEPYME, considera imprescindible trabajar en dos campos, la flexibilización de las barreras que limitan el crecimiento y la creación de un entorno favorable al desarrollo de las empresas.

De este modo, las empresas podrían tener mejor planificación y podrían liberar algunos de los recursos empleados en la cumplimentación de trámites para destinarlos a la actividad productiva.