CEOE CEPYME Cuenca informa sobre cuatro líneas de ayudas en prevención laboral para 2026

CEOE CEPYME Cuenca ha trasladado a sus empresas las distintas líneas de ayuda en materia de prevención de riesgos laborales impulsadas por el Gobierno regional dentro del programa Castilla-La Mancha Más Segura para 2026.

Estas subvenciones, dirigidas a empresas y autónomos, deberán solicitarse de manera telemática con firma electrónica en el plazo de un mes desde el 24 de marzo. El periodo de ejecución de los gastos subvencionables se establecerá en la resolución de concesión, abarcando entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026.

Implantación de medidas preventivas

La primera línea está destinada a la implantación de medidas preventivas en los centros de trabajo mediante inversiones en instalaciones y equipos que mejoren la seguridad y salud laboral. La ayuda cubrirá hasta el 50% del coste, con un máximo de 25.000 euros y un gasto mínimo de 500 euros.

Certificación en seguridad y salud laboral

La segunda línea subvenciona la implantación, certificación y renovación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en concreto la norma ISO 45001. La cuantía máxima será de 5.000 euros, con un gasto mínimo de 1.000 euros, cubriendo el 50% de la inversión.

Evaluación de riesgos químicos

La tercera línea está enfocada en la evaluación de riesgos derivados de la exposición a agentes químicos peligrosos, incluyendo mediciones en el aire. En este caso, la ayuda alcanzará hasta el 75% del coste, con un máximo de 3.000 euros y un gasto mínimo de 200 euros.

Proyectos de investigación en prevención

Por último, se contemplan subvenciones para proyectos de investigación en seguridad y salud laboral. Estas ayudas podrán alcanzar los 20.000 euros por entidad, con un gasto mínimo de 3.000 euros y una cobertura del 50% del coste.