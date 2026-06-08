CEOE CEPYME Cuenca celebra el jueves 11 de junio su asamblea general anual en la finca EMBID

La Confederación de Empresarios de Cuenca celebra su Asamblea General este próximo jueves 11 de junio en la Finca Embid, estando a ella convocados los socios de esta organización.

Como habitualmente, esta asamblea se dividirá en dos partes, una primera en la que se hará un repaso de la gestión de CEOE CEPYME Cuenca durante el último año que debe ser ratificada por los socios y posteriormente se dará pasado al acto más institucional en el que está prevista la intervención de representantes de las administraciones y de las empresas, incluso el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña.

Esta Asamblea General está organizada por CEOE CEPYME Cuenca con el patrocinio de Eurocaja Rural y la colaboración de la Diputación Provincial, Seguros Soliss, Ítem Prevención, Hospital Recoletas Salud, Mercedes Benz Autoprima, Monecar Omoda-Jaecco y Kia Autozeta.

Programa

Está previsto que la asamblea general ordinaria comience a las 19 horas con la lectura y aprobación por parte de los socios de CEOE CEPYME Cuenca del acta de la reunión anterior.

Este inicio dará paso a la ratificación por parte de los asistentes de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la Confederación de Empresarios de Cuenca, que son Junta Directiva y Comité Ejecutivo.

Posteriormente, CEOE CEPYME Cuenca someterá a la aprobación de los socios las cuentas del ejercicio económico de 2025 y también del prepuesto económico para este año 2026.

Además, los presentes también conocerán y deberán dar el visto bueno, si lo consideran, a la Memoria de Actividades del ejercicio de 2025 que será presentada por el secretario general, Ángel Mayordomo.

La Asamblea general ordinaria terminará con un informe del presidente, David Peña, a sus asociados, revisando la situación actual y los trabajos realizados en el último año, que dará paso a ruegos y preguntas.

Una vez termine esta primera parte será el momento de dar paso al evento institucional en el que está prevista la intervención de representantes de las distintas administraciones como son el Ayuntamiento de Cuenca como anfitrión, la Diputación Provincial y el Gobierno Regional.

Del mismo modo también se dirigirán a los presentes el patrocinador del evento, Eurocaja Rural, a través de su presidente, Javier López, el presidente de CECAM, Ángel Nicolás, y el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, que cerrará el evento.