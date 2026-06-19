CEOE CEPYME Cuenca y Banco Sabadell refuerzan su alianza para facilitar financiación a empresas y autónomos

El acuerdo, con vigencia inicial de un año y posibilidad de prórroga, ha sido firmado por el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, y el director regional de Banco Sabadell en Castilla-La Mancha, Carlos Palacios, junto al director de la Oficina Principal de Cuenca, Vicente Gutiérrez. En el acto también han participado el secretario general de la Confederación, Ángel Mayordomo; el director de su Departamento Económico, Miguel Ángel Santos; y el director de Sabadell Professional Centro, Alberto Mota.

Gracias a este convenio, Banco Sabadell mantendrá condiciones específicas para empresas, profesionales y autónomos a través de productos como Cuenta Sabadell Negocios Pro, Cuenta Sabadell Negocios Plus Pro, préstamos para el inicio de actividad, financiación profesional, préstamos hipotecarios, soluciones de pago online y condiciones ventajosas en TPV. Además, el acuerdo incorpora una plataforma de ayudas y subvenciones europeas para acompañar a las empresas en la búsqueda de financiación, así como una nueva oferta multisectorial con TPV gratuito de duración indefinida y un abono de hasta 120 euros para clientes que alcancen una facturación mínima de 6.000 euros con estos terminales.

La renovación de este convenio consolida la colaboración entre la organización empresarial y la entidad financiera, con la finalidad de facilitar liquidez, inversión y herramientas de gestión al tejido productivo conquense en un contexto en el que la financiación sigue siendo clave para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.