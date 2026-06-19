EMPRESAS

CEOE CEPYME Cuenca y Banco Sabadell refuerzan su alianza para facilitar financiación a empresas y autónomos

CEOE CEPYME Cuenca y Banco Sabadell han renovado su convenio de colaboración con el objetivo de seguir ofreciendo herramientas financieras adaptadas a las necesidades del tejido empresarial de la provincia, especialmente en materia de pagos, inversiones, crecimiento y acceso a nuevas líneas de apoyo.

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

CEOE CEPYME Cuenca y Banco Sabadell refuerzan su alianza para facilitar financiación a empresas y autónomos
CEOE CEPYME Cuenca y Banco Sabadell refuerzan su alianza para facilitar financiación a empresas y autónomos | CEOE CEPYME Cuenca

El acuerdo, con vigencia inicial de un año y posibilidad de prórroga, ha sido firmado por el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, y el director regional de Banco Sabadell en Castilla-La Mancha, Carlos Palacios, junto al director de la Oficina Principal de Cuenca, Vicente Gutiérrez. En el acto también han participado el secretario general de la Confederación, Ángel Mayordomo; el director de su Departamento Económico, Miguel Ángel Santos; y el director de Sabadell Professional Centro, Alberto Mota.

Gracias a este convenio, Banco Sabadell mantendrá condiciones específicas para empresas, profesionales y autónomos a través de productos como Cuenta Sabadell Negocios Pro, Cuenta Sabadell Negocios Plus Pro, préstamos para el inicio de actividad, financiación profesional, préstamos hipotecarios, soluciones de pago online y condiciones ventajosas en TPV. Además, el acuerdo incorpora una plataforma de ayudas y subvenciones europeas para acompañar a las empresas en la búsqueda de financiación, así como una nueva oferta multisectorial con TPV gratuito de duración indefinida y un abono de hasta 120 euros para clientes que alcancen una facturación mínima de 6.000 euros con estos terminales.

La renovación de este convenio consolida la colaboración entre la organización empresarial y la entidad financiera, con la finalidad de facilitar liquidez, inversión y herramientas de gestión al tejido productivo conquense en un contexto en el que la financiación sigue siendo clave para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid