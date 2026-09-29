CCOO rechaza el convenio agroalimentario de Cuenca por una subida salarial del 1,5 % que considera «insuficiente»

Comisiones Obreras ha decidido no firmar el nuevo convenio colectivo de las industrias agroalimentarias de la provincia de Cuenca, un acuerdo que afectará a alrededor de 4.000 trabajadores y que saldrá adelante con el respaldo de UGT. El sindicato considera que las condiciones pactadas son insuficientes, especialmente en materia salarial.

Pedro José Lucas Bermúdez, secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Cuenca, ha explicado en Onda Cero Cuenca que el principal punto de discrepancia es la subida salarial del 1,5 % prevista para este año. El representante sindical sostiene que este incremento queda por debajo de la evolución de los precios y supondrá una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores.

CCOO tampoco comparte que para justificar el incremento de este año se haya tenido en cuenta un plus acordado durante la negociación de 2025 cuya aplicación económica se trasladó a 2026. Bermúdez considera que vincular ambos acuerdos puede sentar un precedente negativo para futuras negociaciones colectivas.

Otro de los principales motivos del rechazo es que no se contempla ninguna reducción de la jornada laboral durante los tres años de vigencia del convenio. El sindicato señala además que tampoco existen mejoras significativas en vacaciones y permisos, más allá de adaptaciones del texto a la normativa laboral.

El convenio incorpora un nuevo plus de turnicidad equivalente al 5 % del salario base, una medida que CCOO valora positivamente en su cuantía pero cuya aplicación práctica cuestiona. Bermúdez sostiene que la estructura de cooperativas, bodegas y otras empresas agroalimentarias de la provincia hace poco habitual el sistema de tres turnos necesario para percibirlo.

Desde Comisiones Obreras también cuestionan que las dificultades atravesadas por el sector del ajo hayan condicionado la negociación salarial del conjunto del convenio. El sindicato recuerda que el acuerdo afecta igualmente a trabajadores de bodegas, cooperativas vitivinícolas, almazaras y otras actividades de transformación agroalimentaria.

Diferencias con UGT

El convenio ha podido cerrarse con la firma de UGT, sindicato mayoritario en el sector. CCOO asegura que durante la negociación planteó la posibilidad de iniciar movilizaciones coincidiendo con la campaña vitivinícola para intentar mejorar las condiciones económicas del acuerdo, una vía que finalmente no prosperó.

Pese a no haberlo firmado, el convenio será de aplicación general también para los trabajadores afiliados o representados por CCOO. Bermúdez reconoce que, una vez cerrado el acuerdo, el margen del sindicato se limitará a negociar mejoras específicas en aquellas empresas donde disponga de representación suficiente.

CCOO concluye la negociación con una “sensación muy amarga” y sostiene que habría aceptado explorar alternativas como una subida salarial superior o una reducción de jornada. El sindicato considera que las condiciones finalmente pactadas no compensan suficientemente el incremento del coste de la vida y condicionarán la evolución salarial durante los próximos tres años.