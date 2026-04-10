Castilla-La Mancha refuerza la atención a la dependencia en Cuenca con 1.100 plazas SEPAP

Refuerzo del sistema de dependencia

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reforzado en 2026 el sistema público de atención a la autonomía personal en la provincia de Cuenca, que alcanza ya las 1.100 plazas en recursos especializados del programa SEPAP-MejoraT. Estos servicios, destinados a personas en situación de dependencia moderada, incluyen terapias de fisioterapia, terapia ocupacional y estimulación cognitiva.

Más plazas e inversión

Según ha explicado la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, este año se han incorporado 155 nuevas plazas, con una inversión global de 1,25 millones de euros en la provincia. El sistema cuenta con 12 servicios urbanos y 10 itinerantes, que llegan a un total de 85 municipios, con el objetivo de acercar la atención al medio rural.

Atención más cercana y profesionalizada

López ha subrayado que este crecimiento no solo supone un incremento económico, sino también más servicios, más profesionales y una mejor cobertura territorial. Además, ha destacado la importancia de la colaboración con entidades sociales para garantizar una atención de calidad independientemente del lugar de residencia.

Visita institucional a Parkinson Cuenca

La delegada ha realizado estas declaraciones durante su visita a la Asociación Parkinson Cuenca con motivo del Día Mundial del Parkinson, acompañada por el alcalde de la ciudad, Darío Dolz, y la diputada provincial de Servicios Sociales, Eva García, entre otros representantes institucionales y de la entidad.

Papel de las asociaciones

Durante la visita, las autoridades han conocido el trabajo que desarrolla la asociación, que ofrece atención integral a personas con enfermedades neurodegenerativas y a sus familias. El alcalde de Cuenca ha destacado la labor de la entidad y la importancia de la colaboración entre administraciones y asociaciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Compromiso con la atención social

El programa SEPAP-MejoraT, impulsado por la Consejería de Bienestar Social, es un servicio público y gratuito orientado a mejorar la autonomía personal. En este marco, la Asociación Parkinson Cuenca gestiona tres recursos financiados íntegramente por el Gobierno regional, reforzando la atención en la ciudad y en el ámbito itinerante.