Carlos Yuste: «No queremos premiar al club que más gana, sino distinguir a quien mejor forma»

El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha este otoño la primera convocatoria del nuevo Sello de Calidad del Deporte en Edad Escolar, un distintivo voluntario con categorías de Bronce, Plata y Oro dirigido a clubes deportivos y entidades locales. El director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, ha explicado en Onda Cero Cuenca que su finalidad será reconocer aspectos que van más allá de los resultados deportivos: “No queremos premiar al club o la entidad que más gana, sino distinguir a quien mejor forma”.

Para determinar el nivel de cada entidad se tendrán en cuenta diferentes criterios relacionados con la formación y titulación de entrenadores y monitores, la inclusión, la igualdad, la seguridad, la educación en valores o el juego limpio. El distintivo tendrá una vigencia de dos años y las entidades podrán progresar posteriormente desde el nivel Bronce hasta Plata y Oro mediante las sucesivas evaluaciones.

Yuste señala que disponer del sello también podrá traducirse en ventajas a la hora de baremar a los clubes en otras convocatorias de ayudas de las administraciones. A ello suma el valor que puede tener para las propias familias contar con un reconocimiento oficial que identifique a las entidades que cumplen determinados estándares a la hora de elegir dónde practican deporte sus hijos.

El sistema reservará además un 10 % de las plazas para entidades de municipios afectados por intensa o extrema despoblación, una medida que puede tener especial incidencia en provincias como Cuenca. Yuste reconoce las mayores dificultades que afrontan estas localidades para encontrar entrenadores y monitores titulados y defiende garantizar el acceso a la práctica deportiva independientemente del lugar de residencia. La iniciativa se enmarca en el programa Somos Deporte, que mantiene cada temporada entre 80.000 y 90.000 participantes únicamente en su línea de competición.