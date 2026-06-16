Belmonte incorpora un coche eléctrico compartido para mejorar la movilidad de sus vecinos

Una alternativa al transporte en el medio rural

El Ayuntamiento de Belmonte ha puesto en marcha un nuevo servicio de coche eléctrico compartido gracias al proyecto Hyundai VIVE, una iniciativa que busca mejorar la movilidad en las zonas rurales y fomentar el uso de vehículos sostenibles. La presentación contó con la participación de la alcaldesa, Cristina Delgado; representantes de Hyundai España; y responsables del concesionario Huracar.

La alcaldesa destacó que el servicio responde a una necesidad real de los vecinos, ya que el transporte público en los pequeños municipios es limitado y no siempre se adapta a las necesidades de la población. En este sentido, señaló que la disponibilidad de un vehículo compartido facilitará los desplazamientos a hospitales, centros administrativos y localidades cercanas como Cuenca, Alcázar de San Juan, Villarrobledo o Quintanar de la Orden.

Apuesta por la sostenibilidad y la innovación

Desde el Consistorio subrayan que esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de impulsar la sostenibilidad, la eficiencia energética y la modernización de Belmonte. Además de mejorar la calidad de vida de los vecinos, el servicio contribuye a reducir emisiones y acerca nuevas formas de movilidad a los habitantes del municipio.

Por su parte, el responsable del proyecto VIVE en Hyundai España, Jorge Taracena, explicó que el programa nació en 2020 con el objetivo de llevar la movilidad compartida y de cero emisiones a la denominada España rural. Desde entonces se han puesto en marcha más de 70 proyectos similares en distintos puntos del país.

El segundo proyecto VIVE en Cuenca

Miguel Ángel Reyzábal, responsable de Hyundai en Cuenca a través del concesionario Huracar, destacó que la empresa apostó por esta iniciativa al conocer las dificultades de movilidad que existen en muchos pueblos de la provincia. Además, señaló que el proyecto permite acercar a la población la experiencia de conducir un vehículo eléctrico y familiarizarse con una tecnología que cada vez tendrá mayor presencia en las carreteras.

Belmonte se convierte así en el segundo municipio conquense en incorporarse al programa, tras la experiencia de Belinchón, donde el servicio funciona desde hace cuatro años.

Cómo utilizar el servicio

El sistema se gestiona mediante la aplicación móvil “VIVE Hyundai”, disponible para dispositivos Android e iOS. Los usuarios deben registrarse y cumplir dos requisitos: tener al menos 25 años y contar con tres años de antigüedad en el permiso de conducir.

Una vez validados, podrán reservar el vehículo por 5 euros la hora o 30 euros al día. El coche deberá recogerse y devolverse en el punto de recarga habilitado en el municipio, donde permanecerá conectado para garantizar su disponibilidad para futuros usuarios.

Con esta iniciativa, Belmonte amplía su oferta de servicios y da un paso más hacia una movilidad más accesible, sostenible y adaptada a las necesidades del entorno rural.