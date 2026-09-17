Ayuntamiento de Cuenca y Cruz Roja Juventud distribuirán 500 tarjetas con código QR para informar sobre los Puntos Violeta durante San Mateo

El Ayuntamiento de Cuenca y Cruz Roja Juventud pondrán en marcha un año más los Puntos Violeta durante las fiestas de San Mateo con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía información, sensibilización y orientación en materia de prevención de las violencias machistas.

Como apoyo a esta iniciativa, se distribuirán 500 tarjetas informativas con código QR, editadas en español e inglés, que recogerán información práctica sobre la ubicación, horarios y formas de contacto del recurso, facilitando así su acceso tanto a la población local como a las personas visitantes.

El Punto Violeta estará ubicado en los arcos del Ayuntamiento de Cuenca y permanecerá operativo los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre, en horario de 22:30 a 03:00 horas de la madrugada.

Además, las personas que necesiten contactar con este servicio podrán hacerlo a través del teléfono 682 001 116, habilitado durante estas fechas.

El dispositivo estará atendido cada jornada por hasta cinco personas entre personal técnico y voluntariado de Cruz Roja Juventud, con formación específica para la sensibilización, prevención y atención ante situaciones de violencia machista. Estos espacios forman parte del programa Espacio Propio de Cruz Roja Juventud, destinado a promover entornos de ocio seguros y libres de violencia hacia las mujeres.

Los Puntos Violeta tienen como finalidad informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre igualdad y prevención de la violencia de género, además de ofrecer orientación, acompañamiento e intervención ante posibles situaciones de violencia machista en caso de ser necesario.

Durante las fiestas de San Mateo de 2025, los Puntos Violeta gestionados por Cruz Roja Juventud desarrollaron acciones de sensibilización que alcanzaron a 1.047 personas (460 hombres y 587 mujeres) consolidándose como un recurso de referencia para promover la igualdad, prevenir las violencias machistas y fomentar unas fiestas seguras y respetuosas para toda la ciudadanía.

La iniciativa cuenta con financiación del Ministerio de Igualdad, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de Cuenca.

Concurso de Dibujo Infantil de San Mateo

Dentro de las actividades dirigidas a la infancia, Cruz Roja Juventud organizará también a solicitud del Ayuntamiento de Cuenca el tradicional Concurso Infantil de Dibujo de San Mateo, que se celebrará el próximo 20 de septiembre a las 10:00 horas.

La actividad, promovida por el Ayuntamiento de Cuenca, contará con la participación de cinco personas entre personal técnico y voluntariado, encargadas de facilitar el material necesario y apoyar el desarrollo del concurso.

Cada año participan en esta actividad alrededor de medio centenar de niños y niñas de distintas edades, consolidándose como una de las propuestas infantiles más arraigadas dentro de la programación de las fiestas de San Mateo. Una vez finalizados los trabajos, un jurado integrado por representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos, las peñas mateas, Coca-Cola, Eurocaja Rural, el Ayuntamiento de Cuenca y Cruz Roja Juventud será el encargado de seleccionar las obras ganadoras.

En esta edición se concederán nueve premios, distribuidos en tres categorías por edades: de 4 a 7 años, de 8 a 11 años y de 12 a 14 años. Las personas premiadas recibirán distintos obsequios, entre ellos material deportivo, juegos de mesa, libros, material artístico y sets de construcción, entre otros regalos.