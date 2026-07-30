El Ayuntamiento de Cuenca abre a consulta pública la futura ordenanza contra la prostitución

El Ayuntamiento de Cuenca ha abierto un periodo de consulta pública para elaborar una ordenanza municipal contra la prostitución y la explotación sexual desde una perspectiva abolicionista. La futura normativa pretende reforzar la prevención, la atención a las mujeres, la coordinación entre los servicios municipales y las fuerzas de seguridad y la actuación frente a prácticas vinculadas al proxenetismo.

La asociación In Género, especializada en la atención a personas que ejercen la prostitución, ha recibido la iniciativa con cautela. Su representante Rosario Porras ha mostrado su sorpresa porque el Ayuntamiento no participa actualmente en la Mesa Provincial contra la Trata de Cuenca, un espacio en el que están presentes las entidades que trabajan directamente con este colectivo. La organización considera necesaria una mayor coordinación antes de diseñar las medidas.

Porras advierte además de que las ordenanzas abolicionistas aplicadas en otros municipios no siempre han logrado sus objetivos y pueden provocar que la prostitución se desplace hacia lugares más ocultos. Esta mayor invisibilidad, sostiene, incrementa la vulnerabilidad de las mujeres y dificulta el acceso de las asociaciones que les prestan atención. In Género reclama también que cualquier regulación vaya acompañada de una partida presupuestaria suficiente para atender a las posibles víctimas de trata.

Durante 2025, In Género intervino en la provincia de Cuenca en 48 espacios: nueve clubes de alterne, 36 pisos y tres casas particulares. En total atendió a 243 personas, de las que 232 eran mujeres cis, nueve mujeres trans y dos hombres cis. La asociación estudia ahora presentar aportaciones a la consulta municipal al considerar que su experiencia sobre el terreno puede ayudar a mejorar el contenido de la futura ordenanza.