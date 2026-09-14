Astronomía con José María Sánchez: Europa mira de nuevo a la Luna

La Luna vuelve a situarse en el centro de la carrera espacial internacional. José María Sánchez, astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, ha analizado en la sección de Astronomía de Más de Uno Cuenca el interés de las principales potencias por regresar al satélite y el reto que supone para Europa desarrollar una mayor autonomía espacial frente a Estados Unidos y China. Sánchez considera que la próxima década puede estar marcada por una creciente competencia geopolítica alrededor de la presencia permanente y el aprovechamiento de recursos lunares.

Según ha explicado, uno de los puntos de mayor interés es el polo sur lunar, donde la presencia de agua congelada podría facilitar el establecimiento de futuras bases y reducir la necesidad de transportar determinados recursos desde la Tierra. Sánchez también ha señalado el interés existente alrededor de posibles recursos lunares como el helio-3 y considera que Europa necesita aumentar su capacidad tecnológica si quiere participar de forma autónoma en este nuevo escenario. Actualmente, recuerda, los astronautas europeos dependen de otras potencias para realizar misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre.

La sección ha dejado también varias citas para quienes prefieran observar el cielo desde la Tierra. Sánchez ha señalado una conjunción aparente entre Venus y una fina Luna creciente, visible al atardecer, mientras que para los días 26 y 27 de septiembre ha avanzado otro acercamiento visual, esta vez entre la Luna y Saturno. Dos oportunidades especialmente atractivas para observar y fotografiar a simple vista estos objetos en el cielo.

El astrónomo ha aprovechado además para recomendar Moon, película de ciencia ficción dirigida por Duncan Jones y protagonizada por Sam Rockwell, por las cuestiones que plantea alrededor de una futura explotación de los recursos lunares. En cuanto a las observaciones organizadas desde el Museo de las Ciencias, Sánchez ha indicado que por el momento no están previstas nuevas sesiones durante las próximas semanas y que probablemente regresen a comienzos de octubre.