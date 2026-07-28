Arturo Martínez Barambio pregonará San Julián 2026 y Javi Corroto lleva la fauna de la Serranía al cartel de las fiestas

El músico y empresario conquense Arturo Martínez Barambio, responsable de Musical Ismael, será el encargado de pronunciar el pregón de la Feria y Fiestas de San Julián 2026.

Su designación se ha conocido durante la presentación oficial de una programación que volverá a repartir sus actividades entre el recinto ferial, el nuevo espacio de conciertos, La Fuensanta, el parque de Santa Ana, el parque de San Julián y el Teatro Auditorio José Luis Perales.

El acto de apertura tendrá lugar el jueves 20 de agosto, a partir de las 20.30 horas, en el parque de San Julián, donde también se entregarán los Premios Ciudad de Cuenca 2026. Al día siguiente se celebrarán la cabalgata y el tradicional corte de cinta en el recinto ferial, unas instalaciones en las que el Ayuntamiento ha anunciado nuevas mejoras.

Arturo Martínez Barambio, de San Mateo a San Julián

Arturo Martínez Barambio afrontará el pregón de San Julián después de haber sido también pregonero de las fiestas de San Mateo en 2010. Su trayectoria profesional ha estado estrechamente vinculada a la música y a numerosos acontecimientos culturales y festivos de Cuenca, aunque muchas veces los haya vivido trabajando entre bambalinas mientras el público disfrutaba de las celebraciones.

El futuro pregonero ha reconocido que recibió la propuesta con sorpresa y emoción. “Son cosas que nunca piensas que te pueden ocurrir”, explicó durante la presentación, en la que expresó su “agradecimiento enorme” por la elección. Martínez Barambio espera estar a la altura del encargo y admite que, además de una satisfacción personal, supone para él “una gran responsabilidad”.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, lo ha definido como una persona que forma parte de la historia reciente de la ciudad y como un referente de la música conquense. Martínez Barambio ha desarrollado buena parte de su carrera al frente del negocio familiar Musical Ismael, además de colaborar en conciertos, festivales y actividades culturales dentro y fuera de Cuenca.

Un cartel para recorrer con la mirada

La presentación también ha servido para descubrir el cartel oficial de las fiestas, obra del ilustrador Javi Corroto, conocido por su proyecto artístico Me Sangran Los Ojos. El artista ha ideado una escena en la que los animales de la Serranía de Cuenca bajan hasta la capital para participar en la feria y convertirse, por unos días, en sus protagonistas.

Corroto ha explicado que quería alejarse de un cartel meramente anunciador y crear una ilustración que invitara al público a detenerse. Su intención era que el espectador pudiera “quedarse recorriendo con la mirada el cartel” y encontrar una experiencia más allá de la información sobre las fechas de las fiestas.

La composición reúne aves, reptiles, jabalíes y otras especies características del entorno conquense, distribuidas en numerosas escenas. “Hay pequeñas historias, hay muchos detalles y en cada rincón está sucediendo algo”, ha señalado el ilustrador, que realizó una investigación sobre la fauna de la provincia para dar variedad y coherencia a la imagen. El resultado es una obra digital, colorida y cargada de humor, cuyo concepto parte de la idea de que la feria “va a molar tanto” que hasta los animales de la Serranía querrán bajar a disfrutarla.

El Ayuntamiento había anunciado a comienzos de julio la elección de Corroto como cartelista, destacando un trabajo en el que combina ilustración, pintura, grabado, humor gráfico y referencias a la cultura popular para ofrecer una mirada cercana, irónica y reconocible sobre situaciones cotidianas.

Premios Ciudad de Cuenca 2026

Durante la presentación, Darío Dolz ha dado a conocer también la relación completa de personas y entidades que recibirán los Premios Ciudad de Cuenca. El reconocimiento a la trayectoria profesional será para el empresario taurino Maximino Pérez, cuyo próximo nombramiento como hijo adoptivo de la ciudad ya ha sido anunciado.

El premio a la labor deportiva recaerá en Juan Ignacio Lillo, técnico de Deportes de la Diputación Provincial de Cuenca, por su trayectoria, su apoyo al deporte conquense y su actividad como nadador. La distinción a la labor empresarial será para María Obdulia Hervás, responsable de la conocida Peluquería Luly, ya jubilada tras una prolongada trayectoria profesional.

La Asociación de Amigos de la Lectura de Cuenca recibirá el premio a la labor cultural, mientras que la cantante e intérprete Clara Serrano será reconocida en la categoría de joven talento. El premio a la labor creativa será para el diseñador Eduardo “Señorito” Ortega, colaborador de Onda Cero Cuenca, por un trabajo vinculado a la moda, la alta costura y la creación de piezas que ensalzan la imagen de la ciudad.

Finalmente, el premio a la labor social será para Jesús Ramón Paje Artolazábal, conocido como Ramón Page, párroco de San Julián en el barrio de Fuente del Oro. El Ayuntamiento quiere reconocer así su implicación social, tanto en este barrio como en otros lugares en los que ha desarrollado su labor pastoral y comunitaria.

Los galardones se entregarán antes del pregón del 20 de agosto en el parque de San Julián. Este acto marcará el inicio de unas fiestas que esperan volver a reunir a miles de conquenses y visitantes: en ediciones anteriores, el recinto ferial ha llegado a superar las 10.000 visitas diarias, según los datos aportados por el concejal de Festejos.