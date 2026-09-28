Ana Belén Álvaro: «Cuando empezamos éramos felices simplemente por jugar al baloncesto»

El CB Cuenca Femenino celebra medio siglo de historia y ha elegido como madrina de su 50 aniversario a una de las grandes figuras del baloncesto español nacidas en Cuenca: Ana Belén Álvaro, más de 200 veces internacional con España, olímpica en Barcelona 92, campeona de Europa en 1993 y miembro del Hall of Fame del baloncesto español.

Álvaro ha reconocido en Onda Cero Cuenca que participar en esta celebración ha supuesto “un orgullo y una alegría”, especialmente por tratarse de un club femenino que comenzó su trayectoria en una época en la que las condiciones para la práctica deportiva eran muy diferentes.

La celebración le ha permitido además reencontrarse con jugadoras a las que no veía desde que tenía 14 o 15 años y recordar una etapa en la que practicar baloncesto femenino implicaba jugar incluso en pistas exteriores de cemento y con unas instalaciones alejadas de las actuales.

“Éramos felices de jugar”, recuerda Álvaro, que reconoce que entonces las dificultades se percibían de una manera muy diferente. Su propia relación con el baloncesto conquense le lleva hasta aquellos Juegos de Castilla-La Mancha que preparó junto al club durante sus vacaciones en Cuenca.

La exjugadora considera que Barcelona 92 supuso un punto de inflexión para el deporte español. La preparación olímpica permitió aumentar los recursos y la dedicación de las deportistas y, en el caso del baloncesto femenino, sentó parte de las bases de los éxitos posteriores, entre ellos el Campeonato de Europa conseguido por España en 1993.

Medio siglo después de los primeros pasos del club, Álvaro también ha querido trasladar un mensaje a las nuevas generaciones. La conquense insiste en que el talento necesita entrenamiento, compromiso y capacidad para superar los momentos en los que las cosas no salen como se esperaba.

“No hay nada gratuito”, señala. Su consejo para las jóvenes jugadoras pasa por disfrutar del baloncesto sin obsesionarse desde pequeñas con grandes metas, pero entendiendo al mismo tiempo que progresar requiere muchas horas de trabajo.

Regresar a Cuenca para este aniversario ha permitido a Ana Belén Álvaro recuperar imágenes de su propia adolescencia, de los entrenamientos, las compañeras y las pistas en las que comenzó a construir una carrera que posteriormente la llevaría hasta los Juegos Olímpicos y la selección española.

Una historia personal que se ha reencontrado ahora con la del CB Cuenca Femenino para celebrar sus primeros 50 años y reivindicar el camino recorrido por varias generaciones de jugadoras en la ciudad.